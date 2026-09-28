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Otvorene 107. Šantićeve večeri poezije

Otvorene 107. Šantićeve večeri poezije

Izvor Promo
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Šantićeve večeri poezije u Mostaru, manifestacija s tradicijom dugom više od vijeka, otvorene su 27. septembra 2026. godine u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. Svečanim programom je započet bogat višednevni kulturni program koji će trajati sve do 5. oktobra.

Otvorene 107. Šantićeve večeri poezije Izvor: m:tel

Tradicionalno, prije samog otvaranja manifestacije, održan je parastos i položeno cvijeće na grob Alekse Šantića na pravoslavnom groblju Bjelušine, a svečanost otvaranja u Sabornoj crkvi Svete Trojice proteklo je u znaku velikog jubileja – 130 godina od pokretanja mostarskog časopisa „Zora“, što je obilježeno prigodnom izložbom i predstavljanjem svečanog izdanja ovog istorijskog časopisa.

Muzički pečat ovoj večeri dao je sjajni koncert sastava „New Era Quartet“ iz Trsta.

Izvor: m:tel

Kulturni sadržaji nastavljaju se i u narednim danima, a publiku očekuju raznovrsne književne i pjesničke večeri, pozorišne predstave, izložbe, te drugi prigodni programi.

Svečano zatvaranje manifestacije rezervisano je za ponedjeljak, 5. oktobra u manastiru Žitomislić, gdje će biti predstavljena „Sabrana djela prote Marka S. Popovića Rodoljuba“.

Podsjećamo da je ulaz na sve programe besplatan, a prijatelj manifestacije i ove godine je kompanija m:tel.

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