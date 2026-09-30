Vrijednom donacijom m:tel podržao izgradnju prvog vrtića u opštini Jezero

Najavljena i nova investicija kompanije, izgradnja gradskog trga

Izvor: m:tel

Svečanim otvaranjem dječijeg vrtića opština Jezero je dobila prvi prostor namijenjen predškolskom vaspitanju i obrazovanju, čime je za djecu i roditelje ove male i slabo razvijene opštine u Republici Srpskoj, napravljen važan iskorak u stvaranju boljih uslova za život.

Donacijom većom od 70.000 KM kompanija m:tel podržala je opremanje enterijera vrtića, kako bi novi prostor bio savremeno uređen i spreman za korišćenje. U realizaciji projekta izgradnje vrtića učestvovale su Opština Jezero, Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Srpske.

Društvena odgovornost dio je poslovne politike m:tel-a, a podrška projektima važnim za djecu, porodice i lokalne zajednice jedno je od opredjeljenja koje kompanija njeguje. U tom duhu, generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan, podržala je i inicijativu da Jezero dobije svoj prvi vrtić.

„Nije novost da m:tel pomaže izgradnju vrtića i školskih igrališta. To smo već činili u Loparama, Trebinju, Bijeljini, Gradišci, Novoj Topoli i drugim sredinama. Ono što jeste novost jeste da je na nedavnom sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i načelnice opštine Jezero dogovoreno da Srbija pomogne realizaciju novih investicija u ovoj opštini, među kojima su izgradnja gradskog trga i otvaranje proizvodnog pogona. U skladu sa obećanjem koje je tada dao predsednik Vučić, kompanija m:tel izgradiće gradski trg u opštini Jezero, a verujem da će, ukoliko bude predvodio novu Vladu Srbije, biti realizovano i drugo obećanje. I vrtić, i trg, i sve što činimo, izraz su ljubavi Srbije i m:tel-a prema ljudima u Republici Srpskoj“, naglasila je Trivan.

Svečanosti je prisustvovao i potpredsjednik Vlade Republike Srpske i ministar zdravlja i socijalne zaštite, Alen Šeranić, koji je posebno istakao značaj partnerstva sa kompanijom m:tel u projektima važnim za zajednicu. „Vi ste uvijek tu za podršku, ne samo djeci, nego uopšte porodici u Republici Srpskoj i uvijek ste tu kada god zatreba da nam pripomognete“, rekao je Šeranić.

Snežana Ružičić, načelnica opštine Jezero, istakla je da je otvaranje prvog vrtića u istoriji ove opštine dan koji će ostati upamćen kao veliki praznik za cijelu zajednicu. Kako je navela, realizacija projekta pokrenuta je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije, kada je obezbijeđena početna finansijska podrška, a potom su se u projekat uključili i Vlada Republike Srpske, Predsjednik Republike Srpske i Fond za saradnju sa Srbima u regionu. Posebnu zahvalnost uputila je društveno odgovornim kompanijama, među kojima je posebno istakla m:tel, koji je u potpunosti opremio novi vrtić.

Otvaranjem vrtića, Jezero je dobilo prostor koji će u godinama koje dolaze biti mjesto dječije igre, druženja, učenja i odrastanja. Istovremeno, ovakvi projekti pokazuju koliko je za razvoj lokalnih zajednica važna saradnja institucija, lokalne uprave i privrede, jer se upravo zajedničkim djelovanjem mogu stvarati uslovi u kojima će mlade porodice imati razlog da ostanu, zasnivaju svoje porodice i svoju budućnost grade u sredinama u kojima žive.