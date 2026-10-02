m:tel TV preporuke: Filmske avanture, misterija i priče koje ostavljaju trag

U narednih sedam dana na m:tel TV platformama očekuju vas uzbudljive filmske avanture. Bilo da ste raspoloženi za porodičnu zabavu, napetost ili film koji podstiče na razmišljanje, izdvojili smo naslove koje vrijedi pogledati.

Izvor: m:tel

Majmun – 2. oktobar u 20.00, HBO

Ljubitelji horora ne bi trebalo da propuste film „Majmun”, inspirisan kratkom pričom Stivena Kinga, a nastao u produkciji Džejmsa Vana, poznatog po ostvarenjima „Prizivanje” i „Slagalica strave”.

Kada braća blizanci pronađu misterioznog majmuna na navijanje, počinje niz jezivih smrti koji razdvaja njihovu porodicu. Dvadeset pet godina kasnije, ukleta igračka ponovo se aktivira, a braća su primorana da se suoče s mračnom prošlošću. Režiju potpisuje Osgud Perkins, autor filma „Sakupljač duša”, koji i ovog puta donosi neobičnu priču ispunjenu napetošću i neočekivanim obrtima.

Jumanji: The Next Level – 4. oktobar u 20.00, AMC

Spremite se za novu rundu avanture u kojoj ništa ne ide po planu! U filmu „Jumanji: The Next Level” ekipa se vraća u opasni svijet video-igre Jumanji kako bi spasila jednog od svojih prijatelja. Međutim, ovog puta pravila su drugačija, a junake očekuju nepoznati predjeli, nove prepreke i još više uzbuđenja.

Izvor: m:tel

Uz Dvejna Džonsona, Kevina Harta, Džeka Bleka i Karen Gilan, ova akcijska komedija donosi mnoštvo humora, spektakularnih izazova i nepredvidivih situacija. Idealna je za sve koji žele veče ispunjeno smijehom i avanturom.

Mi nismo anđeli – 5. oktobar u 13.55, Superstar TV

Student Nikola veliki je zavodnik i živi bezbrižno sve dok ne sazna da je jedna djevojka sa kojom je proveo noć trudna. Kada se u cijelu priču umiješa i Anđeo, stvari postaju još složenije. Ova kultna domaća komedija donosi duhovitu priču o ljubavi, odrastanju i neočekivanim životnim preokretima, uz nezaboravne likove, šarmantne dijaloge i prepoznatljiv humor. Dok se Nikola suočava s mogućnošću da postane otac, počinje njegova neobična borba između iskušenja, osjećanja i odgovornosti, u kojoj ni nebeske sile nisu bez svojih planova.

Izvor: m:tel

Tragovi pripadanja – 8. oktobar u 21.40, HBO

Šta znači imati dom i gdje zaista pripadamo? Dokumentarni film „Tragovi pripadanja” prati Tatjanu, ženu koja sebe smatra građankom Evrope, ali nikada nije dovoljno dugo živjela na jednom mjestu da bi se osjećala kao kod kuće.

Izvor: m:tel

Zaglavljena u Amsterdamu, suočava se s izazovima majčinstva i odnosom sa sinom tinejdžerom, dok kamerom kreće na putovanje širom Evrope, tragajući za rodbinom i prijateljima koji su, poput nje, život nastavili daleko od rodnog kraja. Susret s ocem donosi joj saznanje koje mijenja način na koji posmatra vlastitu životnu priču. Kroz spoj dokumentarnog pripovijedanja, humora i emocija, film otvara pitanja migracije, porodičnih odnosa i nasljeđa koje nosimo sa sobom, čak i kada toga nismo svjesni.

Izaberite svoj filmski trenutak uz m:tel TV platforme i uživajte u pričama koje vas vode od svijeta misterije i avanture do najdubljih porodičnih emocija.

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