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Uz m:tel Travel tarife sada imate duplo više interneta za putovanja

Uz m:tel Travel tarife sada imate duplo više interneta za putovanja

Izvor Promo
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Bezbrižna komunikacija i sigurnost na svakom putovanju

Duplo više interneta uz m:tel travel tarife Izvor: m:tel PR

Putujte, istražujte i ostanite povezani gdje god da vas put odvede. Odaberite m:tel Travel tarife i dobićete duplo više gigabajta za korišćenje interneta u romingu, bilo da putujete Evropom ili destinacijama širom svijeta.

Uz Travel Evropa na raspolaganju su vam 2 GB interneta za korišćenje u Evropi, uz Travel Evropa Plus dobijate 4 GB, dok Travel Svijet uključuje 6 GB interneta za korišćenje na odabranim destinacijama širom svijeta.

Pored mobilnog interneta u romingu, Travel tarife donose i odlične bonuse za razgovore, SMS-ove i mobilni internet u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona Zapadnog Balkana – čak do 150 GB, u zavisnosti od odabrane tarife.

Podsjećamo vas da Travel tarife na tržištu BiH izdvaja i uključeno putno zdravstveno osiguranje, realizovano u saradnji sa Wiener osiguranjem VIG. Ono važi tokom cijele godine, bez potrebe za kupovinom pojedinačnih polisa prije svakog putovanja. Možete putovati neograničen broj puta, a svako putovanje može trajati do 21 dan, uz pokriće gotovo bilo gdje u svijetu.

U okviru odabranih tarifa dostupne su i dodatne usluge poput Move TV-a, televizije koju možete gledati gdje god se nalazili, dok odabrani paketi uključuju i uslugu Siguran Net za bezbrižnije korišćenje interneta.

Detalje o tarifama i uslovima korišćenja potražite na mtel.ba, u m:tel poslovnicama ili pozivom na 0800 50 000.

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