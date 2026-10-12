logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

m:tel Mjesec Sigurnog NET-a: Skoro 20 miliona prijetnji zaustavljeno za samo 30 dana

m:tel Mjesec Sigurnog NET-a: Skoro 20 miliona prijetnji zaustavljeno za samo 30 dana

Autor m:tel
0

Internet nam svakodnevno donosi brojne mogućnosti - od komunikacije i zabave do kupovine, plaćanja računa i obavljanja različitih poslovnih i privatnih obaveza.

m:tel siguran net Izvor: m:tel

Ipak, iza samo jednog klika može se kriti sadržaj koji ugrožava sigurnost korisnika i njihovih podataka.

Koliko takvih prijetnji može biti u svakodnevnom digitalnom okruženju najbolje pokazuju podaci m:tel usluge Siguran NET. U posljednjih 30 dana, Siguran NET je spriječio skoro 20 miliona potencijalno opasnih aktivnosti.

Među njima najčešća su:

- Sumnjiva preuzimanja (13.172.791) - predstavljaju potencijalno štetni sadržaj koji može ugroziti uređaj, narušiti njegov rad ili omogućiti pristup podacima. Siguran NET pomaže u prepoznavanju i blokiranju ovakvih prijetnji prije nego što korisnik otvori rizičan sadržaj.

- Sumnjivi i blokirani domeni (3.436.380) iza kojih se mogu kriti lažne stranice, zlonamjerni sadržaji i drugi rizici koji ugrožavaju sigurnost korisnika. Siguran NET prepoznaje takve stranice i blokira ih prije nego što se otvore.

- Prevare i napadi (2.481.830) - lažne poruke koje izgledaju kao da stižu od banke ili dostavne službe, sumnjivi linkovi i pokušaji krađe osjetljivih podataka samo su neki od načina na koje prevaranti pokušavaju da iskoriste povjerenje korisnika.

Ove brojke pokazuju da sajber prijetnje nisu nešto što se dešava samo drugima. Mogu se pojaviti dok provjeravamo elektronsku poštu, otvaramo link iz poruke ili pretražujemo internet. Zato je važno imati dodatni nivo zaštite, ali i razvijati navike odgovornog ponašanja na internetu.

Tokom oktobra, svi m:tel korisnici mobilne telefonije i fiksnog interneta mogu aktivirati Siguran NET bez naknade i koristiti ga dva mjeseca potpuno besplatno.

Siguran NET možete aktivirati SMS porukom „SIGURANNET” na broj 065 1177, putem aplikacija m:GO i Moj m:tel, servisa Moj meni biranjem koda *100# ili u najbližem m:tel prodajnom mjestu.

Aktivirajte uslugu i prepustite Sigurnom NET-u da dodatno brine o vašoj sigurnosti tokom svakodnevnog korišćenja interneta.

Za više informacija posjetite mtel.ba/siguran-net

(m:tel)

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS