Uđite u m:tel TV svijet, HBO Premium vas čeka bez naknade

Ljubitelji vrhunskih serija, filmova i premium televizijskog sadržaja imaju dodatni razlog da ove jeseni izaberu m:tel IPTV. Do 30. novembra ugovorite jedan od m:tel TV paketa na dvije godine i dobijate HBO Premium bez naknade 12 mjeseci.

Izvor: m:tel

To znači godinu dana vrhunskog sadržaja koji objedinjuje HBO i Cimenax kanale, kao i HBO Max. HBO Premium donosi ono zbog čega se televizija gleda sa posebnom pažnjom – velike serije, atraktivne filmske naslove i premium produkciju koja okuplja neke od najpoznatijih televizijskih i filmskih priča.

Među naslovima koji privlače pažnju je i nova serija „Fenjeri”, novo HBO ostvarenje iz DC univerzuma, dok ljubitelje već poznatih hitova očekuju i serije poput „Bijeli Lotus”, „Kuća zmaja”, „Zadatak” i brojni drugi popularni naslovi.

Za one koji vole filmske večeri, tu su i Cinemax kanali, sa izborom filmskog sadržaja različitih žanrova, dok HBO Max donosi dodatnu slobodu gledanja i pristup bogatoj videoteci sadržaja koje možete gledati kada god i koliko god puta želite.

Tako se uz jednu ponudu dobija mnogo više od klasičnog televizijskog programa – od novih epizoda serija koje se iščekuju iz sedmice u sedmicu, do filmova za porodične i opuštene večeri kod kuće ili bindžovanje onog što ste u međuvremenu propustili.

Prednost m:tel TV ponude paketa je i u tome što televiziju možete kombinovati sa drugim uslugama, u skladu sa svojim potrebama. Za one kojima su najvažniji zabava i povezanost kod kuće, tu je kombinacija televizije i interneta. Korisnici kojima je potrebna i fiksna telefonija mogu izabrati televiziju, internet i fiksnu telefoniju, dok je za potpuno povezivanje dostupna i kombinacija koja uključuje televiziju, internet, fiksnu i mobilnu telefoniju.

Odaberite m:tel TV paket za sebe i svoju porodicu i uživajte u premium sadržaju.