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Evropski fudbalski velikani u direktnim prenosima na Arena Sport kanalima

Evropski fudbalski velikani u direktnim prenosima na Arena Sport kanalima

Izvor mondo.ba
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Gledajte na m:tel TV platformama.

Evropski fudbalski velikani u direktnim prenosima na Arena Sport kanalima Izvor: Depositphotos

Smjestite se udobno uz vaše TV ekrane jer vas očekuju utakmice u najkvalitetnijim evropskim fudbalskim ligama. U Ligi šampiona, u utorak 13.10. od 21.00 čas sastaju se Galatasaraj-Barselona (Arena 2 Premium).

U istom terminu, naredni dan u srijedu igraju Roma-Real Madrid (Arena 2 Premium) i Mančester Siti-Pariz Sen Žermen, uz direktan prenos na Arena 1 Premium TV kanalu.

U Konferencijskoj ligi, u četvrtak 15. oktobra od 18.45 časova pratićemo utakmice Lugano-Crvena Zvezda (Arena 1 Premium) i Panatinaikos-Borac Banjaluka (Arena Sport 1).

Kada je riječ o Ligi Evrope, izdvajamo utakmicu Salzburg-Milan, a koju ćemo pratiti od 18.45 časova takođe 15.10. na Arena 3 Premium.
Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!

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