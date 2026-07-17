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m:tel TV preporuke: Filmski hitovi koje morate pogledati

m:tel TV preporuke: Filmski hitovi koje morate pogledati

Izvor Promo
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Na m:tel TV platformama očekuju vas dobri filmovi i serije, dječiji i sportski program i ostali raznovrsni televizijski sadržaji.

Filmovi na mtel kanalima Izvor: HBO

„Aleja noćnih mora“, naslov je fenomenalne kriminalističke drame koju možete pogledati u subotu, 18. jula u 23.45 časova na TV HBO.

Od vizionarskog režisera Giljerma del Toroa stiže napeti psihološki triler o manipulativnom čovjeku iz karnevala, koga igra Bredli Kuper, koji udružuje snage sa podjednako prepredenom psihijatricom (Kejt Blanšet), kako bi varali bogate Njujorčane četrdesetih godina. Del Toro je ovaj upečatljivi film napisao sa Kim Morgan, prema romanu „Aleja noćnih mora“ Vilijama Lindzi Grešama.

Izvor: HBO

Akcionu komediju „Ljepotice u bjekstvu“ TV HBO 2 emitovaće u nedjelju, 19. jula, u 23.25 časova.

Radnja filma prati slobodoumnu Džejmi i njenu povučenu prijateljicu Marijan, koje kreću na putovanje automobilom u Talahasi u potrazi za novim početkom, ali im planove potpuno pomrsi susret sa grupom nespretnih kriminalaca. Ovu akcionu komediju režirao je proslavljeni Itan Koen.

Izvor: Pink Romance

U ponedjeljak, 20. jula u 17.00 časova na TV Pink Romance možete pogledati briljantnu komediju „Male tajne velikog latino zavodnika“.

Kad ga nakon 25 godina uspješnog braka osamdesetogodišnja bogatašica ostavi zbog mlađeg muškarca, razmažena i švorc muška sponzoruša Maksimo primoran je da prvi put u životu uzme stvar u svoje ruke. Ostarjeli žigolo nema izbora osim da potraži smještaj kod svoje otuđene sestre, udovice Sare i desetogodišnjeg sestrića Hjuga. Odlučan da se vrati luksuznom životu, Maksimo koristi Hjuga da bi se upoznao sa bogatom udovicom i uči da ljubav i povjerenje treba zaslužiti.

Izvor: Cinemax 2

Smješten u Harlem 1970-ih, film „Šapat ulice“ je bezvremena i dirljiva ljubavna priča o neraskidivoj vezi jednog para i bliskosti unutar afričko-američke porodice, ispričana iz ugla devetnaestogodišnje Tiš Rivers. Film možete pogledati u utorak, 21. jula u 18.30 časova na TV Cinemax 2.

Devetnaestogodišnja Tiš Rivers prisjeća se duboke povezanosti, poštovanja i povjerenja koje je od djetinjstva dijelila sa svojim vjerenikom Alonzom „Fonijem“ Hantom. Kao prijatelji iz djetinjstva koji su izrasli u zaljubljeni par, sanjaju o zajedničkoj budućnosti, ali se njihovi planovi ruše kada Fonija uhapse za zločin koji nije počinio.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.

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