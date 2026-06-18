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Kad poželite predah, tu je TS Media videoteka

Kad poželite predah, tu je TS Media videoteka

Autor Nikolina Damjanić
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Svi domaći TV sadržaji na jednom mjestu

Domaći sadržaji u mtelu Izvor: mtel

Dok su TV ekrani ovih dana često rezervisani za velike sportske trenutke, neki gledaoci biraju drugačiji ritam. Za opuštanje, porodične večeri ili jednostavno pauzu od sportskog programa, tu je TS Media videoteka - dostupna za aktivaciju bez dodatne naknade korisnicima m:tel TV usluge, kao i u okviru MOVE TV ponude.

TS Media videoteka donosi vam bogat izbor najkvalitetnijeg domaćeg TV sadržaja na jednom mjestu. Dostupne su vam najpopularnije TV serije i filmovi, pažljivo odabrani dječiji i dokumentarni program, kao i specijalizovane emisije koje se gledaju bez žurbe i u terminu koji sami birate.

Od filmskih klasika poput filma “Bal na vodi” i sadržaja posvećenih istorijskim ličnostima, među kojima je i film “Što se bore misli moje”, pa sve do bindžovanja najgledanijih domaćih serija poput “12 reči”, “Besa” ili “3 muškarca i tetka” - raznovrsni TV sadržaji su tu da odgovore na svaki ukus i raspoloženje.

Sve to čini TS Media videoteku savršenim predahom i to tačno onda kada vam je potreban!

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Tagovi

mtel tv domaći film

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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