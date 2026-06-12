logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

m:tel i ove godine uz Beerka festival

m:tel i ove godine uz Beerka festival

Autor Nikolina Damjanić
0

Četvrto izdanje Beerka festivala, koje počinje 12. juna 2026. godine u Istočnom Sarajevu, donijeće vrhunske regionalne izvođače na ljetnu scenu, spajajući strast prema dobroj muzici sa porukom o važnosti očuvanja životne sredine.

Mtel sponzor Beerka festivala Izvor: mtel

Upravo je taj čvrst ekološki karakter ono po čemu se Beerka jasno izdvaja na regionalnoj festivalskoj sceni. Posjetioci svih generacija imaće priliku da učestvuju u edukativnim ekološkim radionicama, akcijama reciklaže, te aktivnostima usmjerenim na smanjenje plastičnog otpada na samom terenu tokom trajanja manifestacije, kao i u Family Day segmentu rezervisanom za mališane.

Na taj način, festival će i ove godine uspješno raditi na podizanju svijesti o zaštiti prirode i održivom razvoju unutar lokalne zajednice.

Tokom tri festivalska dana, posjetioce očekuju nastupi regionalno poznatih imena kao što su Velahavle, Skroz, Bombaj Štampa, Zoster, Top 011, Bad Copy, Garavi Sokak i Prava stvar tribute to Zdravko Čolić, koji garantuju energiju i atmosferu po kojoj je Beerka već prepoznatljiva.

Kompanija m:tel je prepoznala i podržala ovu jedinstvenu zelenu viziju Beerka festivala od njegovog samog početka. Kao ponosni prijatelj projekta, m:tel stoji i uz ovogodišnju manifestaciju koja ne samo da donosi vrhunski ljetni provod i nezaboravne koncerte, već i aktivno, konkretnim djelima brine o prirodi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

mtel festivali sponzorstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS