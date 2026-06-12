m:tel i ove godine uz Beerka festival

Četvrto izdanje Beerka festivala, koje počinje 12. juna 2026. godine u Istočnom Sarajevu, donijeće vrhunske regionalne izvođače na ljetnu scenu, spajajući strast prema dobroj muzici sa porukom o važnosti očuvanja životne sredine.

Izvor: mtel

Upravo je taj čvrst ekološki karakter ono po čemu se Beerka jasno izdvaja na regionalnoj festivalskoj sceni. Posjetioci svih generacija imaće priliku da učestvuju u edukativnim ekološkim radionicama, akcijama reciklaže, te aktivnostima usmjerenim na smanjenje plastičnog otpada na samom terenu tokom trajanja manifestacije, kao i u Family Day segmentu rezervisanom za mališane.

Na taj način, festival će i ove godine uspješno raditi na podizanju svijesti o zaštiti prirode i održivom razvoju unutar lokalne zajednice.

Tokom tri festivalska dana, posjetioce očekuju nastupi regionalno poznatih imena kao što su Velahavle, Skroz, Bombaj Štampa, Zoster, Top 011, Bad Copy, Garavi Sokak i Prava stvar tribute to Zdravko Čolić, koji garantuju energiju i atmosferu po kojoj je Beerka već prepoznatljiva.

Kompanija m:tel je prepoznala i podržala ovu jedinstvenu zelenu viziju Beerka festivala od njegovog samog početka. Kao ponosni prijatelj projekta, m:tel stoji i uz ovogodišnju manifestaciju koja ne samo da donosi vrhunski ljetni provod i nezaboravne koncerte, već i aktivno, konkretnim djelima brine o prirodi.

