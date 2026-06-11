logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putujete na Svjetsko prvenstvo - da li ste spakovali svoj eSIM Travel paket?

Putujete na Svjetsko prvenstvo - da li ste spakovali svoj eSIM Travel paket?

Autor Nikolina Damjanić
0

Putovanja na velike sportske događaje traže dobru organizaciju – karte, pasoš, smještaj, plan kretanja. Danas, jednako važno mjesto na toj listi ima i internet.

eSIM travel paket u mtel Izvor: mtel

Upravo zato m:tel donosi novi eSIM Travel paket za region Sjeverna Amerika, osmišljen za sve koji planiraju putovanje tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Novi eSIM Travel Sjeverna Amerika paket obuhvata Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Meksiko i Portoriko i donosi 5 GB mobilnog interneta u trajanju od 30 dana, po cijeni od 30 KM – dovoljno za navigaciju, dijeljenje sadržaja sa utakmica, komunikaciju i svakodnevne digitalne potrebe tokom putovanja.

Bez fizičke SIM kartice, bez zamjene brojeva i bez rominga, eSIM se kupuje online putem mtel.ba sajta u samo nekoliko klikova, aktivira jednostavno i koristi tokom cijelog putovanja. Paket je dostupan svima, bez obzira na telekom operatora čiju uslugu koristite u domaćem saobraćaju, broj ili da li koriste prepaid ili postpaid usluge.

Jer kada putujete na Svjetsko prvenstvo, važno je da svaki trenutak možete podijeliti sa prijateljima.

Uz eSIM Travel Sjeverna Amerika – internet je spreman prije nego što poletite.

Možda će vas zanimati

Tagovi

mtel esim putovanja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS