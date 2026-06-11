Putujete na Svjetsko prvenstvo - da li ste spakovali svoj eSIM Travel paket?

Putovanja na velike sportske događaje traže dobru organizaciju – karte, pasoš, smještaj, plan kretanja. Danas, jednako važno mjesto na toj listi ima i internet.

Izvor: mtel

Upravo zato m:tel donosi novi eSIM Travel paket za region Sjeverna Amerika, osmišljen za sve koji planiraju putovanje tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Novi eSIM Travel Sjeverna Amerika paket obuhvata Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Meksiko i Portoriko i donosi 5 GB mobilnog interneta u trajanju od 30 dana, po cijeni od 30 KM – dovoljno za navigaciju, dijeljenje sadržaja sa utakmica, komunikaciju i svakodnevne digitalne potrebe tokom putovanja.

Bez fizičke SIM kartice, bez zamjene brojeva i bez rominga, eSIM se kupuje online putem mtel.ba sajta u samo nekoliko klikova, aktivira jednostavno i koristi tokom cijelog putovanja. Paket je dostupan svima, bez obzira na telekom operatora čiju uslugu koristite u domaćem saobraćaju, broj ili da li koriste prepaid ili postpaid usluge.

Jer kada putujete na Svjetsko prvenstvo, važno je da svaki trenutak možete podijeliti sa prijateljima.

Uz eSIM Travel Sjeverna Amerika – internet je spreman prije nego što poletite.