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Da li ste spremni za “Summer stage” Banjaluka? Dvodnevni muzički spektakl uz Vesnu Zmijanac i Jelenu Karleušu

Da li ste spremni za “Summer stage” Banjaluka? Dvodnevni muzički spektakl uz Vesnu Zmijanac i Jelenu Karleušu

Izvor Promo
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Večeras počinje dugo očekivani “Summer stage” na tvrđavi Kastel u Banjaluci.

Festival Summer stage nastupaju Vesna Zmijanac i Jelena Karleuša Izvor: mtel

Prvog dana festivala, u četvrtak 16. jula nastupiće jedna od najpopularnijih narodnih pjevačica ovih prostora, Vesna Zmijanac.

Publika će pod otvorenim nebom imati priliku da uživo čuje bezvremenske hitove, a organizatori najavljuju spektakularnu noć prožetu prepoznatljivim boemskim duhom koji je obilježio decenije njene muzičke scene.

Izvor: mtel



Dan kasnije, u petak 17. jula tvrđavu Kastel preuzima apsolutni audio-vizuelni tornado koji predvodi jedna od najvećih regionalnih folk zvijezda Jelena Karleuša. Poznata po nastupima koji pomjeraju granice domaće scene, moćnoj energiji i hitovima koji diktiraju trendove,

Karleuša banjalučkoj publici donosi šou svjetskih razmjera. Moderne koreografije, vrhunska produkcija i impresivni scenski efekti garantuju noć punu adrenalina o kojoj će se, bez sumnje, dugo pričati.

Kompanija m:tel prijatelj je i ovog velikog muzičkog spektakla u srcu Banjaluke.

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Tagovi

Jelena Karleuša Vesna Zmijanac mtel Banjaluka

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