Kako prepoznati zamke na mreži i surfovati bez brige

m:tel Siguran NET – vaš lični digitalni štit

Izvor: m:tel

Život preseljen na ekrane donio nam je nevjerovatne olakšice. Kupujemo iz fotelje, plaćamo račune u pokretu, a od dragih ljudi koji su kilometrima daleko dijeli nas samo jedan klik. Međutim, sa širenjem digitalnog prostora proširio se i teren za one koji igraju „iza kulisa“ zakona.

Internet je danas pun zamki koje su postale toliko sofisticirane da mogu prevariti svakog od nas, bez obzira na godine, obrazovanje ili digitalno iskustvo. Davno su prošla vremena kada su internet prevare bile očigledne, pisane lošim prevodom i sa sumnjivih adresa. Današnji digitalni prevaranti su psiholozi, tehnološki stručnjaci i odlični glumci.

Kako onda prepoznati opasnost prije nego što bude kasno i kako uživati u svim prednostima interneta bez stalnog straha?

ANATOMIJA MODERNIH PREVARA

Da bismo se zaštitili, moramo prvo upoznati „neprijatelja“. Predstavljamo vam najčešće digitalne zamke na koje možete naići već tokom prve jutarnje kafe i listanja društvenih mreža.

1. Phishing (Pecanje) – Kada udica izgleda kao zvanični mejl

Phishing je i dalje kralj među online prevarama. To je situacija kad vam stigne SMS ili mejl, naizgled od vaše banke, pošte ili dostavne službe, a u poruci piše da vam je, recimo, „paket blokiran“, da „hitno morate ažurirati podatke o računu“ ili da vam je „profil suspendovan“. Uz tekst stoji i link.

Brzi vodič: Tri sekunde koje spasavaju vaše podatke Većina onlajn prevara uspijeva jer reagujemo impulsivno. Zato, prije nego što kliknete, primijenite "3P" pravilo:

PROVJERI: Pogledajte pažljivo adresu pošiljaoca. Da li je to zaista zvanični domen kompanije?

PROMISLI: Da li je situacija previše hitna? Prevaranti uvijek stvaraju vještačku paniku (Samo još 10 minuta do blokade računa!).

PITAJ: Ako poruka stiže od prijatelja ili iz institucije, pozovite ih direktno i pitajte da li su vam zaista oni to poslali.

Zamka: Link vas vodi na lažnu stranicu koja izgleda identično kao prava. Ako unesete broj kartice ili lozinku, direktno ih predajete prevarantima. Banke i ozbiljne kompanije nikada od vas neće tražiti osjetljive podatke i lozinke putem SMS-a ili mejl linkova.

2. Lažne nagradne igre – sreća koja previše košta

„Čestitamo! Izvučeni ste kao dobitnik novog telefona, kliknite ovdje da preuzmete nagradu.“ Zvuči primamljivo? Naravno. Često ove poruke kruže raznim aplikacijama i platformama, a navodno ih organizuju poznati trgovački lanci ili brendovi.

Zamka: Da biste „preuzeli nagradu“, traži se da podijelite link sa 10 prijatelja (tako se prevara širi) ili da platite „sitnu taksu za dostavu“ ostavljajući podatke sa kartice. Na kraju, nagrade nema, a račun biva ispražnjen.

3. QR kod zamke (Quishing) – opasnost iza crno-bijelih kvadrata

QR kodovi su svuda – na stolovima restorana, na računima, parkomatima. Prevaranti su to iskoristili tako što preko originalnih QR kodova lijepe svoje, lažne naljepnice.

Zamka: Kada skenirate takav kod, umjesto menija ili aplikacije za plaćanje, telefon vas preusmjerava na zlonamjerni sajt koji automatski preuzima virus ili vam krade podatke.

4. Deepfake pozivi – kada vas oči i uši varaju

Uzlet vještačke inteligencije donio je i najnapredniji oblik prevare. Koristeći samo kratak audio-snimak nečijeg glasa sa društvenih mreža, prevaranti mogu kreirati lažni glas koji zvuči identično kao vaš prijatelj, brat ili dijete.

Zamka: Može vam zazvoniti telefon, a glas sa druge strane, koji zvuči baš kao neko vaš, panično traži da mu hitno uplatite novac jer je u nevolji.

Izvor: m:tel

BEZBRIŽNA ONLAJN KUPOVINA I KLIK DO ZAŠTITE

Onlajn kupovina i plaćanje računa postali su naša svakodnevica – od pretplata i naručivanja hrane, do kupovine poklona za najmilije. Ali, kako raste broj digitalnih transakcija, tako raste i broj pokušaja prevara na internetu. Zato je važno da se pobrinete da vaši podaci i novac ostanu zaštićeni na svakom koraku.

Srećom, rješenje nije da se odreknemo digitalnih pogodnosti i ugasimo uređaje. Baš kao što zaključavamo ulazna vrata kuće, moramo zaključati i svoje digitalne prozore. Zaštita danas može biti jednostavna, automatizovana i sveobuhvatna.

Kompanija m:tel je kreirala rješenje koje preuzima brigu o digitalnoj bezbjednosti cijele porodice – uslugu Siguran NET.

VAŠ LIČNI DIGITALNI ŠTIT

Bez obzira na to da li koristite mobilni telefon, tablet ili računar, Siguran NET funkcioniše kao nevidljivi, ali neprobojni štit za vaše uređaje i podatke dok ste na mreži. Ova pouzdana usluga pruža vam dodatni nivo bezbjednosti pri svakom povezivanju na internet, uključujući i onlajn plaćanja.

Zaštita u realnom vremenu: Zahvaljujući naprednoj tehnologiji, sistem automatski prepoznaje i blokira zlonamjerne sajtove, sprečava phishing napade i pokušaje krađe ličnih podataka. Čak i ako greškom kliknete na sumnjivi link iz lažne nagradne igre ili lažne e-prodavnice, Siguran NET vas štiti u realnom vremenu i zaustavlja sumnjive aktivnosti prije nego što postanu problem.

Moćna roditeljska kontrola: Pored zaštite uređaja od virusa, usluga vam omogućava da zaštitite djecu od neprimjerenog sadržaja. Uz opciju roditeljske kontrole možete lako postaviti vremenska ograničenja korištenja interneta te upravljati dostupnim sadržajem u skladu sa uzrastom djeteta.

KAKO AKTIVIRATI SIGURAN NET?

Najbolje od svega je što za korišćenje ove usluge ne morate biti IT stručnjak. Kako bi svi korisnici mobilne telefonije u BiH mogli bezbrižno da surfuju i kupuju, m:tel je omogućio da se usluga Siguran NET isproba bez naknade u probnom periodu od 60 dana. Ukoliko želite da nastavite korišćenje ove usluge, mjesečnu naknadu ćete plaćati samo 2 KM.

Aktivacija usluge je jednostavna i možete je izvršiti na više načina: pozovite *100# i odaberite Siguran NET; pošaljite SMS sa tekstom SIGURANNET na broj 0651177; putem aplikacije m:go ili aplikacije Moj m:tel.

Svoj kućni internet možete zaštititi jednostavnom aktivacijom putem Moj m:tel portala ili posjetom najbližoj m:tel poslovnici.

(m:tel)