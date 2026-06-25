Posljednja šansa za Volkswagen T‑Roc: „Nikad lakše do auta“ ulazi u završnicu

Nagradna igra traje do 1. jula

Izvor: m:tel

Velika m:tel nagradna igra „Nikad lakše do auta“ ulazi u završnicu, a do vrijednih nagrada dijeli vas samo jedna pametna odluka.

Sve što je potrebno za učešće jeste da aktivirate uslugu „račun na e-mail“ i automatski postajete dio nagradne igre koja donosi atraktivne nagrade, uključujući i glavnu - automobil Volkswagen T‑Roc.

U protekla tri mjeseca, iz sedmice u sedmicu, m:tel je nagrađivao korisnike vrijednim nagradama poput telefona, televizora, pametnih satova i drugih uređaja, a uzbudljiva završnica tek predstoji.

Aktivacija usluge je jednostavna i dostupna kroz više kanala - pozivom m:tel Kontakt centra na 0800 50 000, putem aplikacija m:GO i Moj m:tel, posjetom najbližem m:tel prodajnom mjestu ili putem kontakt forme.

Svaki prebačeni račun na e-mail znači i novu šansu za osvajanje nagrada, pa oni koji se odluče na više aktivacija dodatno povećavaju svoje izglede. Jednostavno, brzo i bez komplikacija - digitalna usluga koja donosi i konkretne benefite.

Uz priliku za osvajanje nagrada, „račun na e-mail“ donosi i svakodnevnu praktičnost: računi su uvijek dostupni, pregledni i sigurni, bez čekanja i bez papira.

Veliko finale nagradne igre zakazano je za 3. jul 2026. godine, kada će jedan srećni korisnik osvojiti automobil Volkswagen T‑Roc. Zato, ako još niste, sada je pravi trenutak - aktivirajte „račun na e-mail“ i budite dio nagradne igre u kojoj je zaista nikad lakše doći do auta.

(m:tel)