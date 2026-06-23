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Pauza koja zvuči savršeno: Gudački orkestar NPRS u posjeti m:tel-u

Pauza koja zvuči savršeno: Gudački orkestar NPRS u posjeti m:tel-u

Autor m:tel
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Na Svjetski dan muzike, koji se obilježava 21. juna, širom svijeta slavi se univerzalni jezik nota i umjetnosti.

Gudački orkestar NPRS u posjeti m:tel-u Izvor: m:tel

U Banjaluci je ovaj praznik proslavljen na nesvakidašnji način, i to izvođenjem mini-koncerata Gudačkog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske na više lokacija u ovom gradu.

Tačno u podne, 23. juna, hol upravne zgrade kompanije m:tel, tradicionalnog i dokazanog prijatelja NPRS, pretvoren je u koncertni podijum na kojem su članovi Gudačkog orkestra održali ekskluzivni koncert za zaposlene. Petnaestominutni performans podsjetio je sve prisutne na ljepotu živog muzičkog izražaja, ali i na činjenicu da vrhunska umjetnost lako pronalazi put do publike, na svakom mjestu i u svako vrijeme.

Zvuci muzičkih instrumenata savršeno su se uklopili i u moderni ambijent poslovne zgrade, a gromoglasni aplauz kojim je pozdravljen Gudački orkestar potvrdio je da je ovaj muzički dar bio privilegija pravog i iskrenog prijateljstva koje traje.

(m:tel)

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