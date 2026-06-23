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Svijet vas čeka, putujte uz m:tel eSIM Travel

Svijet vas čeka, putujte uz m:tel eSIM Travel

Izvor Promo
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Spakujte internet za svaku destinaciju

m:tel esim travel roaming usluga Izvor: m:tel PR

Dok planirate ljetni odmor, neka internet bude najmanja briga - uz novu m:tel eSIM Travel uslugu mobilni internet vas čeka već na odredištu.

eSIM Travel pakete možete birati prema regijama kojima ćete putovati ili za pojedinačnu zemlju koju namjeravate posjetiti.

Ukoliko birate prema regiji, na raspolaganju su vam paketi poput eSIM Travel Sjeverna Amerika, koji obuhvata zemlje ovog kontinenta, ili eSIM Travel Balkan, namijenjen putnicima koji žele ostati povezani u čak 10 zemalja regiona.

Posebna prednost eSIM Travel paketa jeste to što je dostupan svima, bez obzira na to kojoj mreži pripadate, kao i da li koristite prepaid ili postpaid usluge.

Kupovina željenog eSIM Travel paketa je jednostavna i obavlja se online u samo par klikova na stranici mtel.ba, korišćenjem vaše platne kartice i bez ugovora.

Za korištenje eSIM Travel paketa potrebno je da vaš uređaj podržava eSIM tehnologiju, a paket se aktivira pri prvom povezivanju na mrežu odabranog operatera i korištenju mobilnog interneta.

U vremenu kada je internet postao neizostavan dio svakog putovanja, budite spremni za svaku novu destinaciju. Aktivirajte eSIM Travel paket i uživajte gdje god da vas put odvede.

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m:tel putovanja

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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