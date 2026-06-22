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Telefoni sa vrijednim poklonima: Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro

Telefoni sa vrijednim poklonima: Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro

Izvor Promo
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Televizor ili robotski usisivač uz Xiaomi modele iz m:tel ponude

Telefoni sa vrijednim poklonima: Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro Izvor: m:tel PR

Majstori fotografije na daljinu, Xiaomi 17T Pro i Xiaomi 17T daće vam još više razloga za savršene fotografije.

Moćni Xiaomi 17T Pro, dizajniran za one koji žele više, nudi Leica 5x periskopski teleobjektiv, AI Ultra Zoom do 120x i moćni Dimensity 9500 procesor za najbolje fotografije.

Sjajni Xiaomi 17T takođe donosi Leica telefoto sistem dizajniran za impresivne fotografije i udaljene detalje, napredne AI funkcije i snažne performanse u elegantnom dizajnu, pružajući vrhunski kvalitet po pristupačnijoj cijeni.

Sa Xiaomi 17T serijom iz m:tel ponude dobijate još više od vrhunskih fotografija, jer vas očekuju i sjajni pokloni.

Fantastični Xiaomi 17T Pro izaberite uz m:tel Pretplata tarife i obradujte se novim Xiaomi A43 2026 televizorom.

Ukoliko se odlučite za odlični Xiaomi 17T telefon, na poklon vas očekuje robotski usisivač Xiaomi S40.

Požurite, ostalo je još samo nekoliko dana za vrijedne poklone - ova ponuda traje do 28. juna ove godine ili do isteka zaliha!

Uslov za dobijanje poklona je uspješna registracija putem xiaomibih.ba najkasnije do 5. jula ove godine.

Budite majstor fotografije sa telefonima iz Xiaomi 17T serije.

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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