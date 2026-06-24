Fantastična HONOR 600 serija uz sjajne poklone u m:tel ponudi

Oživite svoje trenutke uz napredne kamere, moćne performanse i vrijedne poklone koji dolaze uz novu HONOR 600 seriju u m:tel ponudi.

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HONOR 600 i HONOR 600 Pro - vrhunske performanse uz tri poklona

Dizajnirani za digitalnu generaciju, modeli HONOR 600 i HONOR 600 Pro donose moderan dizajn, napredne AI funkcije, moćnu 200 MP kameru i Snapdragon performanse nove generacije, pružajući vrhunsko korisničko iskustvo.

Kupovinom ovih telefona u m:tel ponudi očekuju vas vrijedni pokloni:

• HONOR Choice Bluetooth Speaker Pro

• HONOR Choice Portable Coffee Machine

• HONOR Choice Earbuds S7

Izvor: m:tel PR

HONOR 600 Lite - moderan stil uz pametni poklon

U elegantnom dizajnu, HONOR 600 Lite donosi 108 MP kameru, AMOLED ekran i napredne AI mogućnosti za iskustvo iz više klase uređaja. Uz ovaj model dolazi i sjajan poklon - HONOR Watch X5i pametni sat

Jednostavna registracija za preuzimanje poklona

Vrijedni pokloni uz kupovinu telefona iz ove ponude čekaju vas do 30. juna 2026. godine ili do isteka zaliha! Da bi poklon stigao na vašu adresu, neophodno je da se nakon kupovine registrujete na adresi honorregistracijapoklona.ba, najkasnije do 14. jula 2026. godine.

Nova generacija HONOR telefona sada dolazi uz dodatnu vrijednost kroz atraktivne poklone - idealna prilika da unaprijedite svoje mobilno iskustvo.

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.