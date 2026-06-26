Banjaluka Fest se vraća na Kastel - peto izdanje od 2. do 4. jula

Internacionalni muzički festival Banja Luka Fest ponovo otvara vrata tvrđave Kastel i slavi svoje peto izdanje.

Izvor: m:tel

Od 2. do 4. jula, na koncertnoj sceni u srcu istorijske tvrđave, publiku očekuju tri festivalske večeri i nastupi regionalnih i svjetskih muzičkih zvijezda: Petra Graša, Yasmin Levy i Bijelog dugmeta.

Program festivala

2. jul - Petar Grašo

Festival otvara Petar Grašo, izvođač čije pjesme već godinama imaju posebno mjesto kod publike. Uz hitove poput „Ako te pitaju“, „Moje zlato“ i „Utorak“, donosi veče prepoznatljive emocije i snažne konekcije s publikom.

3. jul – Yasmin Levy

Nakon rasprodate američke turneje i nastupa u prestižnom Carnegie Hall-u, na Banja Luka Fest stiže umjetnica svjetskog renomea Yasmin Levy. Njen glas briše granice između tradicije i savremenog zvuka, donoseći spoj flamenka, muzike Bliskog istoka i mediteranskog duha. Na repertoaru su, između ostalih, „Una noche más“, „La alegría“ i „Adio Kerida“.

4. jul – Bijelo dugme

Veliko finale festivala pripada najvećoj rok grupi na ovim prostorima - Bijelom dugmetu. „Ružica si bila“, „Pristao sam biću sve što hoće“, „Ako ima boga“ i „Za Esmu“ samo su neke od pjesama koje će „Dugmići“ izvesti ove večeri. Pjesme Bijelog dugmeta na Banja Luka Festu zvučaće baš onako kako ih pamtimo - kao velike rok himne, svirane uz glasne gitare i bubanj, čiji ritmovi pokreću mase. Svaki koncert Bijelog dugmeta predstavlja praznik muzike i zajedništva, stvarajući uspomene koje se prenose kroz generacije.

Biljana Čigoja, osnivač i direktor Banja Luka Festa, ističe da je festival u rekordnom roku postao nezaobilazna muzička destinacija u regionu:

„Banja Luka Fest nisu samo koncerti, već pažljivo planirano iskustvo za sve koji cijene muziku, stil i vrhunski ugođaj. U srcu istorijskog Kastela festival nudi iskustvo koje spaja eleganciju i autentičnost - večeri pod vedrim nebom, crveni tepih i posebna festivalska atmosfera stvaraju osjećaj ekskluzivnog događaja. Peto izdanje učvršćuje Banja Luka Fest kao mjesto dobrih susreta, gdje se muzika, stil i publika spajaju u jedinstven doživljaj.“

Festival se realizuje uz podršku kompanije m:tel, generalnog sponzora i dugogodišnjeg partnera festivala.

Lokacija

Koncerti se održavaju na velikoj sceni tvrđave Kastel, koja ovog ljeta postaje koncertna dvorana pod otvorenim nebom. Ulaznice su dostupne putem sistema kupikartu.ba, u agenciji Stars&More, (Jevrejska 6, Banja Luka) i na platou ispred RK Boska.

O festivalu

Banja Luka Fest je internacionalni festival muzike koji organizuje agencija Stars&More. Projekat je zaštićen kao intelektualna svojina u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH pod brojem P-329.