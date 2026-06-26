Nagrađivani filmovi, legendarni vesterni i priče iz stvarnog života - pogledajte nove m:tel TV preporuke

Pred vama je vikend sjajnih filmova, serija i dokumentaraca koji otvaraju zanimljive i intrigantne priče. U novim m:tel TV preporukama pronađite sadržaje po svom ukusu.

Izvor: Cinemax

U Oskarom nagrađenoj drami „Izgubljeni u prijevodu“ (Lost in Translation, 2003), slučajan susret usamljenog glumca i mlade žene u Tokiju prerasta u posebno prijateljstvo koje će promijeniti njihove živote. Film možete pogledati na kanalu Cinemax u petak, 26. juna, od 20.00 časova.

Bob Haris (Bill Murray), ostarjela filmska zvijezda na poslovnom putovanju u Japanu, upoznaje Šarlot (Scarlett Johansson), mladu ženu koja se u Tokiju osjeća izgubljeno i usamljeno. Njihovo neočekivano prijateljstvo razvija se kroz zajedničke šetnje, razgovore i upoznavanje grada, dok oboje pokušavaju pronaći smisao i odgovor na životne dileme. Film rediteljke Sofije Kopole osvojio je Oskara za najbolji originalni scenario, uz još tri nominacije za najbolji film, režiju i glavnu mušku ulogu.

Izvor: Superstar TV

U akcionom vesternu „Sedmorica veličanstvenih“ (The Magnificent Seven, 2016), sedmorica odmetnika udružuju snage kako bi odbranili mali grad od nemilosrdnog industrijalca i njegove privatne vojske. Film možete pogledati na kanalu Superstar u subotu, 27. juna, od 11.05 časova.

Gradić Rouz Krik nalazi se pod smrtonosnom kontrolom bezobzirnog industrijalca Bartolomeja Bouga. Očajna udovica Ema Kalen traži pomoć i unajmljuje Semjuela Čizoma, lovca na glave koji okuplja ekipu od sedam harizmatičnih odmetnika, od kojih svaki pronalazi sopstveni razlog da stane u odbranu grada.. Ovaj uzbudljivi rimejk kultnog vesterna donosi vrhunsku akciju i impresivnu glumačku postavu koju predvode Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio i Lee Byung-hun.

Izvor: AMC

U jednom od najboljih vesterna svih vremena, „Ples sa vukovima“ (Dances with Wolves, 1990), odlikovani oficir američke vojske među pripadnicima plemena Sijuksa pronalazi novi smisao života. Film možete pogledati u nedjelju, 28. juna, od 9.05 časova na kanalu AMC.

Nakon što je odlikovan za hrabrost u Američkom građanskom ratu, poručnik Džon Danbar (Kevin Costner) dobrovoljno odlazi u zabačenu pograničnu tvrđavu na američkom Zapadu. Tamo postepeno uspostavlja prijateljstvo s pripadnicima plemena Sijuksa, upoznaje njihov način života i stiče novo ime - Ples sa vukovima. Dok sve više prihvata njihov način života, suočava se s odlukom koja će zauvijek promijeniti njegovu sudbinu. Film je osvojio sedam Oskara, uključujući nagrade za najbolji film i najbolju režiju.

Izvor: Superstar TV

Domaća kriminalistička serija „Poseta“ donosi četiri napete priče inspirisane stvarnim sudskim slučajevima. Seriju možete pratiti svakog dana od 19.15 časova na kanalu Superstar 2.

Kroz 16 epizoda podijeljenih u četiri priče - „Reka“, „Plijen“, „Požar“ i „Beton“ – serija prati ljude koji se nalaze u istražnom pritvoru, čekajući slobodu ili suđenje. Od mladog fudbalera koji se nakon kobne noći budi optužen za smrtonosnu saobraćajnu nesreću, preko bračnog para u čijem je automobilu pronađen milionski plijen, zatim požara u kojem gore kumovske, prijateljske i porodične veze, do sukoba u gradskom autobusu koji prerasta u tragediju - svaka priča otvara pitanja krivice, pravde i lične odgovornosti.

Izvor: DOX

Dokumentarac „Mafija nikada ne ubija nedjeljom“ istražuje jedan od najkontroverznijih odnosa u savremenoj istoriji Italije, postavljajući pitanja o moći, vjeri i ćutanju pred nasiljem. Emisiju možete pogledati na kanalu DOX u subotu, 27. juna, od 21.50 časova.

Više od 150 godina mafija je oblikovala život na jugu Italije, dok je Crkva tek sedamdesetih godina prošlog vijeka javno priznala njeno postojanje i počela da osuđuje mafijaški način života. Zašto je tako dugo ćutala pred talasom nasilja? Kako su mafijaške organizacije religiju koristile za stvaranje društvenog legitimiteta i učvršćivanje vlastitog uticaja? Ovaj dokumentarac donosi odgovore na neka od tih pitanja.

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