Otkrijte novu dimenziju trčanja uz Huawei Watch GT Runner 2

Izvor: mtel

Vrhunski pametni sat Huawei Watch GT Runner 2 potražite u m:tel ponudi sa sjajnim popustom i uživajte u kombinaciji sportskog stila i napredne tehnologije na vašoj ruci.

Osmišljen za najbolju podršku trčanju, Huawei Watch GT Runner 2 analizira vaš napredak i priprema vas za naredni izazov. Planovi trčanja, vježbe zagrijavanja i istezanja, praćenje pulsa, offline mape i stručna analiza treninga pružaju podršku od prvog do posljednjeg kilometra.

Takođe, Huawei Watch GT Runner 2 osvajiće vas elegantnim dizajnom, premijum kućištem od titanijuma vazduhoplovne klase i prozračnim Huawei AirDryTM tkanim kaišem za izuzetnu udobnost pri cjelodnevnom nošenju.

Inovativna 3D plutajuća antena omogućava izuzetno precizno pozicioniranje, čak i u urbanim sredinama ili zahtjevnim uslovima. Sat se jednostavno povezuje sa Android i iOS uređajima, a brojne napredne funkcije pružaju podršku zdravlju i svakodnevnim aktivnostima.

Trenirajte pametnije, pomjerajte svoje granice i postavljajte nove lične rekorde uz Huawei Watch GT Runner 2. Potražite ga u posebnoj m:tel ponudi uz popust od čak 160 KM.

Vrijeme je za vašu trku!

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