m:tel potvrđuje lidersku poziciju: 43 miliona KM dobiti u prvih šest mjeseci 2026. godine

Snažan rast prihoda i značajno povećanje neto dobiti obilježili su poslovanje m:tel-a u prvih šest mjeseci 2026. godine, potvrđujući njegovu lidersku poziciju na telekomunikacionom tržištu Bosne i Hercegovine.

Izvor: mtel

Neto dobit kompanije u prvih šest mjeseci 2026. godine iznosi 43 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od približno 13,9 miliona KM, odnosno rast od 47,71% u odnosu na isti period prethodne godine.

Ukupni prihodi kompanije u posmatranom periodu dostigli su 271,31 milion konvertibilnih maraka, što je za 19,46 miliona KM više u odnosu na prvih šest mjeseci 2025. godine, odnosno rast od 7,73%. Najveći doprinos ovom rezultatu ostvarili su prihodi od pruženih usluga, koji su veći za 19,14 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni rashodi u prvih šest mjeseci 2026. godine iznose 223,53 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 2,11% u odnosu na rashode ostvarene u istom periodu 2025. godine.

Ostvareni rezultati potvrđuju uspješnost poslovne strategije kompanije i njenu sposobnost da u izazovnom tržišnom okruženju nastavi s rastom prihoda i profitabilnosti. Kontinuirana ulaganja u razvoj mreže, unapređenje korisničkog iskustva i kreiranje inovativnih digitalnih i telekomunikacionih rješenja doprinijeli su daljem jačanju konkurentske pozicije kompanije.

Rast prihoda ostvaren je uz istovremeno očuvanje efikasnosti poslovanja i kontrolu troškova, što je rezultovalo značajnim povećanjem neto dobiti. Ovakvi pokazatelji potvrđuju finansijsku stabilnost m:tel-a i predstavljaju snažnu osnovu za nastavak investicionog ciklusa, razvoja novih usluga i stvaranja dodatne vrijednosti za korisnike, akcionare i cjelokupnu zajednicu.