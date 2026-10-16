Nova serija "Viber grupa" od 17. oktobra na Superstar TV

Popularni kanal Superstar TV dostupan je korisnicima m:tel TV platformi, koji će moći da prate novu seriju vikendom u 21.00 čas

Izvor: m:tel

Od 17. oktobra, na kanalu Superstar TV, dostupnom na m:tel TV platformama – IPTV, m:SAT i MOVE TV, počinje emitovanje nove domaće serije "Viber grupa", koja donosi napetu priču o misterioznom nestanku, komplikovanim komšijskim odnosima i tajnama koje se kriju iza zatvorenih vrata.

U središtu radnje je devetnaestogodišnja Anđela Nikačević, koja se nakon povratka iz Londona suočava sa nestankom svoje komšinice i mentorke, istoričarke umjetnosti Klare Kondić. Ne prihvatajući objašnjenje da je Klara jednostavno otišla, Anđela odlučuje da sama istraži šta se dogodilo. Uz pomoć Bokija, konobara iz kafića u prizemlju zgrade, ulazi u zamršenu mrežu odnosa, skrivenih motiva i neočekivanih veza među stanarima.

Kako istraga odmiče, sumnja pada na sve više ljudi, a poruke u Viber grupi postaju tragovi koji vode ka istini – ili dodatno komplikuju potragu za odgovorima. U zgradi u kojoj svi naizgled znaju sve jedni o drugima, svako ima svoju priču, a granica između istine i laži postaje sve nejasnija.

Serija "Viber grupa" donosi spoj misterije, drame i napetosti, uz priču koja otvara pitanje koliko su nam bliski zapravo poznati ljudi iz našeg okruženja.

U glumačkoj ekipi su: Klara Karaulić, Jana Nenadović, Jovan Radulović, Jovana Belović, Vojin Ćetković, Petar Strugar, Miodrag Radonjić i brojni drugi glumci.