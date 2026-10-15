OGLASI ZA NELEGALNI IPTV POD LUPOM: AKOP BiH i APAW BiH dogovaraju efikasnije uklanjanje spornih ponuda

Saradnja sa online platformama jedan je od ključnih koraka u suzbijanju promocije i distribucije nelegalnih IPTV servisa u BiH

Izvor: AKOP BiH

Kako ograničiti dostupnost nelegalnih IPTV servisa i spriječiti da se njihove usluge putem interneta nude sve većem broju korisnika? Upravo je to bila jedna od ključnih tema sastanka predstavnika Asocijacije kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga BiH (AKOP BiH) i Asocijacije za zaštitu audiovizuelnih djela u BiH (APAW BiH) sa predstavnicima online platformi i oglašivačkog sektora.

Sastanak je bio usmjeren na unapređenje saradnje u borbi protiv oglašavanja i distribucije nelegalnih IPTV servisa, posebno kroz uspostavljanje jasnije i efikasnije procedure za prijavljivanje i uklanjanje spornih oglasa.

Cilj je omogućiti brže reagovanje na oglase kojima se promoviše prodaja nelegalnih IPTV usluga i njihovo uklanjanje sa online platformi, čime bi se dodatno ograničila njihova dostupnost krajnjim korisnicima.

Internet oglašavanje važan kanal za nelegalne servise

Nelegalni IPTV servisi omogućavaju neovlašten pristup televizijskim kanalima i drugim audiovizuelnim sadržajima. Njihovo širenje direktno utiče na nosioce autorskih i srodnih prava, ali i na kompanije koje audiovizuelne sadržaje distribuiraju legalno i za njih plaćaju odgovarajuće licence i naknade.

Poseban problem predstavlja činjenica da se ovakve usluge sve češće nude i promovišu putem interneta, gdje potencijalni korisnici mogu jednostavno doći do informacija o dostupnim servisima i načinima njihovog korištenja.

Zbog toga je saradnja između nosilaca prava, legalnih distributera i online platformi važan dio šireg pristupa suzbijanju nelegalne distribucije audiovizuelnih sadržaja.

Tokom sastanka predstavnici AKOP-a BiH i APAW-a BiH predstavili su način funkcionisanja nelegalnih IPTV sistema, kao i posljedice njihovog širenja na tržište audiovizuelnih sadržaja.

Razgovarano je i o ulozi online posrednika u sprečavanju promocije i prodaje nelegalnih usluga, kao i o mogućnostima unapređenja komunikacije i postupanja po prijavama, u kontekstu relevantnih propisa i prakse u Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji.

„Važno je ograničiti kanale putem kojih nelegalni servisi dolaze do korisnika“

„Borba protiv nelegalnog IPTV-a ne završava se otkrivanjem nelegalnih servisa. Jednako je važno ograničiti kanale putem kojih oni dolaze do korisnika, a online oglašavanje je jedan od njih. Zato vjerujemo da efikasan sistem prijavljivanja i uklanjanja spornih oglasa može dati konkretne rezultate i značajno smanjiti dostupnost nelegalnih IPTV servisa“, istakli su iz AKOP-a BiH.

U AKOP-u BiH i APAW-u BiH naglašavaju da efikasnija komunikacija između svih relevantnih aktera može doprinijeti bržem prepoznavanju i uklanjanju spornih oglasa, ali i podizanju svijesti javnosti o rizicima korištenja nelegalnih IPTV servisa.

Saradnja sa online platformama i oglašivačima predstavlja nastavak zajedničkih aktivnosti AKOP-a BiH i APAW-a BiH usmjerenih na zaštitu autorskih i srodnih prava i suzbijanje nelegalne distribucije audiovizuelnih sadržaja u Bosni i Hercegovini.