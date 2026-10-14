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Investicija u radost i budućnost Čajniča: m:tel otvorio 60. poslovnicu u BiH i poklonio moderno dječije igralište

Investicija u radost i budućnost Čajniča: m:tel otvorio 60. poslovnicu u BiH i poklonio moderno dječije igralište

Izvor Promo
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Da za velike kompanije ne postoje male sredine, potvrdila je kompanija m:tel svojom investicijom u Čajniču.

M:tel čajniče Izvor: m:tel PR/Tihomir Stanić

Spajajući brigu o najmlađima i dobrobiti lokalne zajednice, m:tel je ovoj opštini donirao moderno dječije igralište, te istovremeno otvorio svoje prvo prodajno mjesto.

Posjeta Čajniču započela je tamo gdje se rađaju najljepše uspomene - na novom dječijem igralištu. Ovaj prostor za igru i druženje svečano su otvorili generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan i načelnik Opštine Čajniče Miroslav Furtula.

„Ovde smo danas da otvorimo igralište za decu i m:tel poslovnicu, zato što smatramo da ljudi i u malim mestima moraju da imaju radna mesta i pristojne uslove za odgajanje dece da bi mogli da ostanu i opstanu. Izvinjavam se svakom građaninu Republike Srpske kome je nekada iz Srbije upućena ružna reč. Želim da znaju da u Srbiji živi većina ljudi koja ih voli, poštuje i koji su spremni da pomognu u svakom trenutku. Zato treba da znate da je Srbija uvek uz Republiku Srpsku. Pomagali smo svaku opštinu kojoj je pomoć bila potrebna i nadam se da ćemo i posle 25. oktobra imati vladu koja će nastaviti politiku pomaganja, razvoja i podrške Republici Srpskoj. A m:tel je tu za vas i za sve što vam je potrebno“, izjavila je Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel.

Zahvalivši na ovoj vrijednoj donaciji koja je obradovala brojne porodice i otvaranju poslovnice, načelnik opštine Čajniče Miroslav Furtula istakao je važnost ovakvih partnerstava: „Mi smo jedna veoma mala, nerazvijena opština i ovim je Srbija prije svega, pokazala da želi da pomaže opštinama u Republici Srpskoj. Posebno bih zahvalio m:tel-u, jer nije samo fraza ’imate prijatelje’, oni su zaista istinski prijatelj koji pomaže u svakom trenutku, svakom dijelu Republike Srpske pa i šire. Hvala Jeleni Trivan koja je realizovala sve ono o čemu smo razgovarali i što smo željeli“.

Otvaranje ove poslovnice ima ogroman praktičan značaj za lokalno stanovništvo. Mještani Čajniča više neće morati da putuju u druge gradove kako bi platili račune, kupili najmodernije uređaje ili dobili direktnu korisničku podršku - sve m:tel usluge od danas su im dostupne u njihovom mjestu.

Ovaj događaj nosi i poseban jubilaran značaj za samu kompaniju. Poslovnica u Čajniču je jubilarna, 60. poslovnica m:tel-a u zemlji, te šesta koju je kompanija otvorila od početka 2026. godine. Ubrzani tempo širenja mreže jasno pokazuje namjeru m:tel-a da stigne do svakog korisnika, bez obzira na geografsku udaljenost.

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m:tel Čajniče

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