m:tel na sajmu "100 EXPO" u Sarajevu

Kompanija m:tel učestvuje na Međunarodnom sajmu privrede "100 EXPO" u Sarajevu, gdje predstavlja savremena tehnološka rješenja i usluge. Sajam okuplja vodeće kompanije, investitore i poslovne partnere iz regiona.

Izvor: m:tel PR

U hotelu Hills u Sarajevu danas je svečano otvoren dvodnevni Međunarodni sajam privrede "100 EXPO", koji je okupio vodeće kompanije, investitore i donosioce odluka iz cijelog regiona.

Među učesnicima je i kompanija m:tel, koja će kao lider u oblasti telekomunikacija i digitalne transformacije u BiH predstaviti svoje napredne usluge i savremena tehnološka rješenja.

Sajam stavlja poseban fokus na regionalno liderstvo, održivi razvoj i digitalizaciju, pružajući idealnu platformu za promociju inovacija i povezivanje potencijalnih partnera. Događaj je direktno povezan sa renomiranim projektom „100 najvećih u BiH i regionu“, koji promoviše najuspješnije i brzorastuće kompanije Adria regije. Ova činjenica predstavlja još jedan od razloga što nastupe srpskih privrednika na ovom sajmu organizuje Privredna komora Srbije u okviru nacionalnog štanda Srbije, među kojima je i kompanija m:tel.

Posjetioci i učesnici imaju priliku da prate stručna predavanja, panele i studije slučaja, dok se poslovni susreti i umrežavanje u realnom vremenu odvijaju kroz namjensku B2B aplikaciju.