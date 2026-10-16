m:tel TV preporuke: Filmska jesen na TV ekranima

Premijera nove krimi-serije, nagrađivane filmske drame i inspirativne priče zasnovane na stvarnim događajima dio su bogate ponude koju narednih dana donose m:tel TV platforme.

Izvor: m:tel

Ljubitelje kvalitetnog sadržaja očekuje program različitih žanrova, od misterije i romantike do vrhunskih filmskih i sportskih ostvarenja.

U subotu, 17. oktobra od 17.15 časova na TV Viasat Epic Drama možete pogledati prve dvije epizode novog krimi-serijala „Klub ubistava u Marlou“.

Arheolog u penziji, parohova žena i lokalna šetačica pasa sklapaju neobično prijateljstvo i udružuju snage kako bi zaustavile serijskog ubicu koji se pojavio u njihovom gradu.

Film „Poljubac“ je emotivna dramska ljubavna priča. Možete je pogledati u nedjelju, 18. oktobra u 18.35 časova na TV Cinemax 2.

Izvor: m:tel

Danska, 1913. Anton je plemenit i savjestan mladić čiji je prioritet da završi obuku za oficira konjice. Tokom treninga naređuje svom vodu da pomognu baronu Fon Lovenskjoldu i biva pozvan na bal u zamku gdje upoznaje baronovu prelijepu kćerku Edit koja je doživjela nesreću i završila u invalidskim kolicima. Ona je neraspoložena, ali se razvedri kad se ispostavi da se Anton prema njoj ponaša kao da je običan gost i kao da nije vezana za invalidska kolica. Anton osjeća sve veće saosjećanje prema Edit, i što su duže zajedno, sve mu je draža. Međutim, on ne može da razluči jesu li njegova osjećanja sažaljenje ili prava ljubav.

Radnja filma „Put oslobođenja“ prati život mladog bračnog para, Franka (Leonardo Di Kaprio) i April Viler (Kejt Vinslet), tokom sredine 1950-ih godina u idiličnom predgrađu Konektikata.

Izvor: m:tel

Iako njihov život spolja izgleda savršeno, imaju dvoje djece, lijepu kuću i stabilne prihode - oboje se osjećaju duboko nesretno, zarobljeni u monotoniji i društvenim kalupima tog vremena. Film će biti emitovan u ponedjeljak, 19.10. u 11.15 časova na STAR Movies.

Frank radi dosadan kancelarijski posao koji mrzi, dok je April nerealizovana glumica i domaćica koja čezne za smislom, strasti i uzbuđenjem. Kako bi spasila brak i pobjegla od učmalosti, April predlaže radikalan plan: da se cijela porodica preseli u Pariz. Ovaj plan im nakratko vraća energiju, sreću i strast.

TV kanal HBO donosi nam briljantnu, istinitu biografsku priču o uspjehu na Zimskim olimpijskim igrama. Film „Edi zvani Orao“ možete pogledati u srijedu, 21. oktobra u 13.50 časova.

Izvor: m:tel

Zasnovan na istinitim događajima, „Edi zvani Orao“ je prijatna priča o Majklu Ediju Edvardsu (Taron Edžerton), ne toliko talentovanom koliko odvažnom britanskom skijaškom skakaču koji nikad nije prestao da vjeruje u sebe , čak i kad ga je cijela nacija otpisala. Uz pomoć buntovnog i harizmatičnog trenera (Hju Džekmen), Edi osvaja srca ljubitelja sporta širom sveta svojim nevjerovatnim istorijskim nastupom na Zimskim olimpijskim igrama u Kalgariju 1988. godine.

Jesen je pravo vrijeme za vrhunsku zabavu. Zato m:tel svim korisnicima koji do 30. novembra ugovore jedan od TV paketa na dvije godine poklanja HBO Premium na godinu dana. Uživajte u ekskluzivnim HBO serijama, blockbuster filmovima, sadržajima Cinemax kanala i HBO Max platformi, bez dodatnih troškova tokom prvih 12 mjeseci.

(m:tel)