Mjesec Sigurnog NET-a: Budimo korak ispred kada je u pitanju sigurnost djece na internetu

m:tel poseban stavlja upravo na sigurnost najmlađih korisnika

Izvor: m:tel

Djeca danas odrastaju uz internet kao prirodan dio svakodnevnog života. Uče, zabavljaju se, gledaju sadržaje, dopisuju se s prijateljima i istražuju svijet - često mnogo slobodnije nego što roditelji mogu da isprate. Zato je, uz razgovor i povjerenje, važno obezbijediti i dodatni nivo zaštite.

Tokom kampanje „Mjesec Sigurnog NET-a“, m:tel poseban akcenat stavlja upravo na sigurnost najmlađih korisnika, podsjećajući roditelje da je moguće napraviti sigurnije digitalno okruženje za djecu uz m:tel uslugu Siguran NET.

Siguran NET je više od zaštite od zlonamjernih sadržaja. Uz funkcionalnu roditeljsku kontrolu, roditeljima omogućava da postave vremenska ograničenja za korišćenje interneta, blokiraju pristup neprimjerenim i potencijalno opasnim stranicama i prilagode sadržaj uzrastu djeteta.

Na taj način roditelji mogu imati veću kontrolu nad onim čemu njihova djeca pristupaju, dok djeca mogu internet koristiti na sigurniji i primjereniji način.

A upravo je sada pravi trenutak da se Siguran NET isproba. Tokom oktobra svi m:tel korisnici mobilne telefonije i kućnog interneta mogu aktivirati Siguran NET bez naknade i isprobati njegove benefite dva mjeseca potpuno besplatno.

Siguran NET možete aktivirati putem aplikacija m:GO i Moj m:tel, SMS porukom „SIGURANNET” na broj 065 1177, kao i putem servisa Moj meni, biranjem koda *100#. Aktivaciju možete izvršiti i pozivom korisničkog centra 0800 50 000 ili posjetom vama najbližeg m:tel prodajnog mjesta

Sigurnost djece na internetu počinje razgovorom, povjerenjem i dobrim navikama, ali dodatna zaštita nikada nije naodmet.