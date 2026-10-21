Navaro ne pada na "provokacije" pred derbi: "Dobro pitanje, ali neću odgovoriti"

Španski stručnjak Ibon Navaro ostao je zagonetan pred vječiti derbi i nije želio da otkriva previše.

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Trener Crvene zvezde Ibon Navaro iznio je očekivanja pred prvi ovosezonski vječiti derbi sa Partizanom. Španski stručnjak je imao povoljne vijesti, pošto postoji šansa da Džonatan Motli bude u konkurenciji za tim. O novom pojačanju Kristijanu Kolokou nije želio da priča, dok je otkrio kako se sam nosi sa pritiskom.

Takođe, nije bio raspoložen na "provokativna" pitanja o sunarodniku Đoanu Penjaroji prema kojem gaji veliko poštovanje i zdravo rivalstvo.

"Veoma teška utakmica protiv tima koji igra bolje nego što rezultati pokazuju. Igraju sa mnogo energije, dobro su organizovani, dobra odbrana. Igramo na njihovom terenu, biće nošeni energijom navijača", rekao je Navaro i nastavio:

"Bio sam napolju u ponedjeljak i odlučio sam da ne izlazim do petka. Razumijem navijače, ali ne mogu kontrolisati očekivanja ljudi. Za nas je ovo još jedna utakmica. Moramo da se spremimo mentalno za ovaj meč, kao i za mnoge utakmice. U smislu pristupa se trudimo da ne radimo stvari drugačije".

Glavni zadatak biće zaustaviti Karlika Džounsa, koja je strategija?

"Timskom odbranom. On je talentovan igrač i važan za njih. On čini da tim pobjeđuje, nije stvar u statistici. Ima mnogo igrača imaju korist od odbrane koje timovi igraju na Karliku", kaže Španac.

Upitan je o Kristijanu Kolokou koji tek treba da se priključi timu.

"Fokusiramo se na igrače koji su tu", jasan je Navaro.

Da li će Motli biti spreman?

"Odradio je posljednja dva treninga. Odlučićemo sutra".

Da li se čuo sa sunarodnikom Đoanom Penjarojom?

"Neću odgovoriti na to, ali nije bilo tako davno", našalio se Navaro, koji je potom upitan i ko plaća večeru poslije meča:

"Neću odgovoriti ni na to, ali je dobro pitanje"

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