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Džonatan Motli igra protiv Partizana?

Džonatan Motli igra protiv Partizana?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Džonatan Motli se vraća u tim Crvene zvezde za derbi protiv Partizana, dok je Izundu već na raspolaganju. Pročitajte sve detalje.

Da li će Džonatan Motli igrati protiv Partizana Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Crvena zvezda do prije samo nekoliko dana strahovao je da bi u derbi protiv Partizana mogao da uđe bez ijednog centra, a onda se situacija drastično popravila. Prvo se ekipi priključio Ebuka Izundu, a sada je na raspolaganju Ibonu Navaru i Džonatan Motli!

Po riječima Zvezdinog trenera, Džonatan Motli će biti u konkurenciji za sutrašnji megdan sa Partizanom. Na dan utakmice će biti donesena konačna odluka da li će moći i da pomogne timu ili će se njegov povratak na teren još malo sačekati.

"Kompletirao je dva treninga. Na dan utakmice ćemo odlučiti", rekao je Navaro o Motliju i zatim prokomentarisao dolazak Kristijana Koloka: "Fokusiran sam samo na igrače koji mogu da igraju protiv Partizana".

To znači da bi centarski tandem Crvene zvezde u derbiju protiv najvećeg rivala mogli da čine Motli i Izundu, baš kao što je projektovano na početku sezone. Obojica su u prethodnom periodu imali problema sa povredama, a zanimljivo je da su crveno-beli bez njih započeli niz pobjeda.

Treba imati u vidu da Džonatan Motli nije imao sjajan početak sezone u dresu Crvene zvezde. Odigrao je prva tri meča u Evroligi, postigao samo četiri poena, imao sedam skokova, tri asistencije i 10 izgubljenih lopti, uz tri iznuđene i osam napravljenih ličnih grešaka.

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Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Džonatan Motli

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