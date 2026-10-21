Ognjen Dobrić: "Ne smatram da je Partizan u problemu"

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić ne smatra da je najveći rival u problemu pred derbi u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde će u četvrtak (20.45) odmjeriti snage u 7. kolu Evrolige, a taj meč najavio je i kapiten crveno-bijelih Ognjen Dobrić. Po riječima iskusnog košarkaša Zvezde, koji iza sebe ima mnogo ovakvih utakmica, najveći rival nije u problemu.

Iako su izgubili tri meča u Evroligi u nizu, Dobrić smatra da igrači Partizana nisu u lošem ritmu. Na takav ishod uticali su težak raspored za crno-bijele i druge okolnosti, a ne njihova igra na terenu.

"To ste predstavili malo, da kažem, čudno. Nije da oni igraju loše, imali su dobar period, okej, poslije malo poraza i zbog težeg rasporeda, ali uopšte ne smatram da su u nekom problemu. Mi imamo neki dobar niz utakmica, ali opet, ne smatram da smo mi u nekoj vrhunskoj formi", rekao je Ognjen Dobrić.

Osvrnuo se kapiten Crvene zvezde i na svoj tim. Smatra da Zvezda može da bude bolja u nastavku sezone i ističe značaj derbija protiv Partizana - za koji su trener Navaro i on posebno pripremali ekipu.

"Ide sve na bolje, ali smatram da ova ekipa može dosta, dosta više. Što se tiče samog derbija, jako bitna utakmica za nas uvijek. U kom god dijelu sezone da dođe, derbi je jedna od najbitnijih utakmica, tako i ovaj. Igramo pred njihovom publikom, znamo šta nas čeka. Ekipa je spremna, pričao sam već sa svima, pričao je trener. Nema tu šta mnogo da se objašnjava, jednostavno moramo da izađemo na teren, zaboravimo sve šta je, i ne obraćamo pažnju šta se dešava okolo. Teren je ono gdje treba da pokažemo kakvi smo", zaključio je kapiten Zvezde.

Crvena zvezda meč protiv Partizana dočekuje na 5. mjestu tabele, dok je domaćin ovog okršaja trenutno 12. tim u Evroligi. Ipak, timove dijeli samo jedna pobjeda - Zvezda ima skor 4-2, a Partizan 3-3.

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