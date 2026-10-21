Djeluje da je Antonio Rivs doveden prije svega kao neko ko će istrčavati iz blokova i šutirati za tri. Sve osim toga će biti samo plus, a zna još mnogo stvari da radi bivši NBA igrač.
Partizan je doveo NBA pojačanje dan pred "vječiti derbi" sa Crvenom zvezdom, stigao je Antonio Rivs. Amerikanac koji nastupa na mestima beka i krila napunuće 26 godina za mesec dana, visok je 196 centimetara i dolazi kao poslednje pojačanje u nizu ove sezone.
Znamo da je imao priliku da nastupa sa srpskim košarkašem Dušanom Mahorčićem u NCAA, a sada će imati priliku da nastupi u Srbiji. Doduše "vječiti derbi" će propustiti, a vidjećemo kada će debitovati. Svakako ne prije Spartaka u ABA ligi 25. oktobra.
Šta donosi Antonio Rivs?
Pik druge runde NBA drafta iz 2024. godine je pre svega poznat kao odličan šuter za tri poena, a najbolje se snalazi kao bek. Kao što statistika i govori nije primarno organizator igre pošto nikada nije dogurao do 2 asistencije po meču, čak je mnogo bolji u skoku iako ima manje od dva metra. Procenti šuta za tri su mu se rapidno dizali tokom karijere na koledžu pa je sa 31 odsto u prvoj sezoni otišao na 44 u poslhednjoj, dok je u dve sezone pre toga takođe bio oko 40 odsto. U NBA je takođe imao 40 odsto šuta za tri.
Treba očekivati da on izleće iz blokova i šutira trojke, tako da bi "formacijski" mogao često da zauzme i poziciju krila. Krasi ga eksplozivnost koja mu omogućava da se odlepi i dođe u poziciju za tri. Takođe nije isključivo šuter i znao je da ide na prodore, kako do kraja tako i da poentira iz naskoka. Očekujte i da isprobava dosta "floutera" kada bude imao priliku. Defanzivno nije poznat kao previše kvalitetan košarkaš u NBA i NCAA krugovima, ali vidjećemo kako će ga tu uklopiti Penjaroja.
Na koje će mjesto?
Šta Antonio Rivs donosi Partizanu? Jednu stvar koju Penjaroja nije ima, sve drugo će biti plus
Znamo da je konačno u timu i Vanja Marinković, pa će sada imati dvije nove opcije trener Penjaroja. Trebaće vremena da obojica uđu u punu rotaciju, a vidjećemo šta će to značiti. Dok je povređen Derek Vilis djeluje da je Banđa Si siguran u rotaciji, ali realno je očekivati da je on uz Marija Nakća i Arijana Lakića "najugroženiji" ovim potpisom.
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