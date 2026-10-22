Uživo, Partizan - Crvena zvezda: Ogromna razlika u Areni!

21 : 00 6. minut - Ponovo Itan Tompson i ogromna razlika 20:6 za Partizan. Itan Tompson zasad igra sjajno, uspio je da dođe do poena i to pod faulom, ali je sa linije penala promašio!

20 : 58 6. minut - poeni Hejsa 18:6 za Partizan. Kevarijus Hejs je sa poludistance pogodio i donio nove poene Partizanu, a sad je uslijedio minut odmora, a Navaro će imati priliku da poboljša igru svog tima savjetima.

20 : 55 5. minut - Ponovo Karlik! 16:6 za Partizan. Kris Džouns je trojkom napokon prekinuo seriju Partizana, ali je na drugoj strani Karlik još jednom na polaganju došao do poena i to pod faulom.

20 : 55 4. minut - Tompson na liniji penala 13:3 za Partizan. Itan Tompson je bio siguran oba puta sa linije penala i Partizan ima "plus 10".

20 : 53 4. minut - Karlik u sjajnom rimu 11:3 za Partizan. Karlik je imao tri dobar napada, u posljednjem je bio asistent i pronašao Tanaskovića, a na drugoj strani Batler nije uspio da smanji zaostatak.

20 : 50 3. minut - Davidovac na liniji penala 7:1 za Partizan. Zvezda je imala napad preko Batlera, potom je Đurišić probao za tri promašio, ali je Zvezda stigla do skoka, a potom je Davidovac izborio slododna bacanja. Pogodio je jedno.

20 : 48 2. minut - Pajola dolazi do poena 4:0 za Partizan. Karlik je promašio za tri poena, Tanasković je došao do lopte, ali Partizan nije sačuvao napad. U drugom napadu Lovernj je asistirao Pajoli koji je došao do poena.

20 : 46 1. minut - Prvi poeni za Partizan Itan Tompson je na polaganju pogodio i Partizan vodi 2:0.

20 : 46 Petorke "vječitih" Crvena zvezda: Vajler-Bab, Đurišić, Batler, Davidovac, Odželej

Vajler-Bab, Đurišić, Batler, Davidovac, Odželej Partizan: Pajola, Tompson, Tanasković Lovernj, Džouns

20 : 32 Ko ne igra za Partizan? U Partizanu nema mnogo promjena. Već je poznato da Tonje Džekiri propušta nekoliko mečeva, a u timu nije i kapiten Vanja Marinković koji se tek vratio treninzima, kao i povrijeđeni Derek Vilis.

20 : 31 Očekivalo se da zaigra Motli Vjerovalo se da će Džonatan Motli igrati protiv Partizana, ali centar Zvezde izgleda još nije spreman. Osim njega u timu nema i kapitena Ognjena Dobrića, ali i Stefana Miljenovića. Izvor: MN PRESS

20 : 31 SASTAVI Partizan: Olmen, Džouns, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj, Si

Olmen, Džouns, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj, Si Crvena zvezda: Džouns, Vejler-Bab, Batler, Davidovac, Karter, Izundu, Ðurišić, Boldvin, Nvora, Odželej, Kramer, Moneke

19 : 08 Navaro: Razumijem navijače, ali ne mogu kontrolisati očekivanja ljudi "Veoma teška utakmica protiv tima koji igra bolje nego što rezultati pokazuju. Igraju sa mnogo energije, dobro su organizovani, dobra odbrana. Igramo na njihovom terenu, biće nošeni energijom navijača. Bio sam napolju u ponedjeljak i odlučio sam da ne izlazim do petka. Razumijem navijače, ali ne mogu kontrolisati očekivanja ljudi. Za nas je ovo još jedna utakmica. Moramo da se spremimo mentalno za ovaj meč, kao i za mnoge utakmice. U smislu pristupa se trudimo da ne radimo stvari drugačije", rekao je Ibon Navaro pred meč sa Partizanom. Izvor: MN PRESS

19 : 06 Penjaroja: Ovo je drugačija utakmica "Znam i objasnio sam novim igračima, ovo je drugačija utakmica. Na kraju, to je pobjeda ili poraz, slično kao i svaka druga utakmica, ali znam da je za naše navijače, za sve, za grad i za ovu zemlju, ovo posebna utakmica. To je sasvim jasno. Želimo da pobijedimo i borićemo se zajedno sa našim navijačima da pokušamo da pobijedimo. Jasno je da trenutno imamo nekih problema u sastavu da bismo se takmičili 100 posto, ali sutra imamo 12 igrača. Spremni smo da se borimo i spremni smo da pobijedimo", rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja. Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

19 : 05 Tabela Evrolige



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