Ništa više neće biti isto poslije derbija: Za Partizan prekretnica, za Zvezdu juriš ka vrhu

Srpski vječiti derbi na programu je u četvrtak od 20.45 u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom evroligaškom vječitom derbiju, a meč je na programu ovog četvrtka od 20.45 u Beogradskoj areni. Crno-beli imaju prednost domaćeg terena, dok će crveno-beli biti silno motivisani da naprave novi brejk i nastave niz od četiri pobjede u elitnom takmičenju.

S druge strane, izabranici Đoana Penjaroje su vezali tri poraza i ovaj duel može označiti prekretnicu u ranoj fazi sezone. U svakom slučaju, poraz jednog od srpskih vječitih rivala neće imati drastične posljedice, ali daće nam odgovore na mnoga pitanja. Imamo sve preduslove za sjajnu utakmicu, bez dodatnih pritisaka u vidu otkaza ili sličnih radikalnih mjera, pa će košarka biti u prvom planu.

Šta kažu treneri?

Ibon Navaro će debitovati u najvećoj utakmici srpskog sporta, a sa druge strane ima čovjeka koji je trijumfovao u posljednja četiri derbija.

"Veoma teška utakmica protiv tima koji igra bolje nego što rezultati pokazuju. Igraju sa mnogo energije, dobro su organizovani, dobra odbrana. Igramo na njihovom terenu, biće nošeni energijom navijača", rekao je Navaro i istakao kako će glavni zadatak biti zaustaviti Karlika Džounsa. Koja je strategija?

"Timskom odbranom. On je talentovan igrač i važan za njih. On čini da tim pobjeđuje, nije stvar u statistici. Ima mnogo igrača koji imaju korist od odbrane koju timovi igraju na Karliku", rekao je Španac.

Izvor: MN PRESS

Njegov sunarodnik ima u timu nekoliko debitanata i biće ključno da se adaptiraju na vatrenu atmosferu. Uprkos problemima sa povredama, Penjaroja kaže da je tim spreman za nadmetanje.

"Objasnio sam novim igračima, ovo je drugačija utakmica. Na kraju, to je pobjeda ili poraz, slično kao i svaka druga utakmica, ali znam da je za naše navijače, za sve, za grad i za ovu zemlju, ovo posebna utakmica. To je sasvim jasno. Želimo da pobijedimo i borićemo se zajedno sa našim navijačima da pokušamo da pobijedimo. Jasno je da trenutno imamo nekih problema u sastavu da bismo se takmičili 100 posto, ali sutra imamo 12 igrača. Spremni smo da se borimo i spremni smo da pobijedimo", rekao je Španac u uvodu.

Ko igra?

Izvor: MN PRESS

Partizan se nalazi u lošijoj poziciji, pošto su već duže van tima Derek Vilis i Tonje Džekiri. Dobre vijesti jesu povratak Vanje Marinkovića u pun trenažni proces, ali moraće kapiten crno-belih još malo da sačeka. Dan pred derbi, klub iz Humske je ozvaničio novo pojačanje. To je američki bek Antonio Rivs koji će biti veliko pojačanje za spoljnu liniju crno-bijelih.

Što se tiče Crvene zvezde, Džonatan Motli bi mogao da se nađe u konkurenciji za tim, nakon što je propustio nekoliko utakmica, ali će odluka biti doneta pred sam meč. Osim njega, crveno-beli nemaju povređenih igrača, a i sami su se pojačali u susret derbiju. Kristijan Koloko je najavljen za predstojeći vikend u ABA ligi, a debi u Evroligi imaće sljedeće nedjelje.

Šta će biti ključno?

Obje ekipe od starta sezone igraju dobru defanzivnu košarku, pa nema sumnje da ćemo gledati žestoke duele na svim pozicijama. Biće zanimljivo vidjeti koliki će biti doprinos srpskih igrača, a reklo bi se da Zvezda ima jače adute u tom okršaju. Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac su ove sezone pokazali kako igraju lideri, dok će Arijan Lakić morati da se pridruži Nikoli Tanaskoviću ako žele da odgovore istom mjerom. U prvom planu biće duel Krisa i Karlika Džounsa, dok bismo mogli da dobijemo i nove heroje derbija.

Prekretnica za Partizan

Vidi opis Ništa više neće biti isto poslije derbija: Za Partizan prekretnica, za Zvezdu juriš ka vrhu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Celal Gunes / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Celal Gunes / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Celal Gunes / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Celal Gunes / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Košarkaši Partizana su vezali tri poraza nakon perfektnog starta u Evroligi, ali utisak je da kriza nije toliko duboka, s obzirom na pakleni raspored koji su imali u oktobru. Pobjeda u derbiju bi bila veliki podstrek za nastavak sezone i predstojeće duplo kolo koje je na programu naredne nedjelje.

Peta vezana pobjeda bi Crvenu zvezdu vinula u sam vrh tabele Evrolige, a poseban motiv je i to što ne znaju za trijumf protiv najvećeg rivala u četiri uzastopne utakmice. Jasno je da Penjaroja zna kako da se nosi sa pritiskom, ali sa druge strane imaće motivisanog Navara koji je već osjetio groznicu vječitog derbija.

Crvena zvezda naredne nedjelje igra protiv Makabija i Bajerna na domaćem terenu, što je i te kako povoljan raspored, dok Partizan čekaju dva gostovanja Asvelu i Žalgirisu.

Poslije derbija - druga priča

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Crvena zvezda je dovođenjem Kristijana Kolokoa konačno kompletna i to je tim po mjeri Ibona Navara, dok je Đoan Penjaroja dobio pojačanje na spoljnim pozicijama, pošto je crno-bijeli dres zadužio Antonio Rivs.

Oba tima će poslije derbija dobiti novu dimenziju, a kada se crno-bijelima vrati kapiten Vanja Marinković, biće to potpuno druga priča. U svakom slučaju pobjeda u derbiju je sama po sebi veliki ulog, ali pred srpskim klubovima su još veći izazovi...

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