Željko Obradović: "Ko su ti ljudi čija mi imena govorite? E, to je sad naš život"

Željko Obradović osudio spekulacije o pojačanjima, ističući važnost fokusa na tim. Panatinaikos slavio protiv Olimpije rezultatom 80:75.

Izvor: Panathinaikos BC/Youtube/Printscreen

Željko Obradović i njegov Panatinaikos pošteno su se namučili da prethodne noći dođu do pobjede protiv Olimpije iz Milana. Italijanski klub je bio jako uporan, vodio je, a tek u posljednjoj dionici Panatinaikos je uspio da napravi prednost i da slavi 80:75, za sedmu pobjedu u osam utakmica ove sezone.

I ovoga puta, Obradović nije bio pretjerano zadovoljan, pošto ima nekoliko povrijeđenih igrača koji su van tima, tako da se već duže vrijeme spekuliše o tome da mu je potrebno još neko pojačanje - prije svega na poziciji centra. I to ga ljuti.

Zašto se Obradović naljutio?

Na pitanje o pojačanjima i "petici", Željko Obradović je planuo na konferenciji za medije i želio je da zaustavi sve spekulacije u ovom trenutku, smatrajući da to samo dekoncentriše njegove igrače. Svjestan je toga da mediji vole da "aktuelizuju" priče, da se spominju razna imena, ali ne može to više da trpi.

"Veoma je dobro što ljudi imaju svoje mišljenje, to mi se sviđa. Ovdje je 18.000 ljudi i svi imaju mišljenje o svemu. Imaju pravo na svoje mišljenje. Ja imam svoje, a neko me je postavio ovdje da donosim odluke?", rekao je Željko Obradović.

Zeljko about the rumours#paobc #panathinaikos #euroleague https://t.co/aM396UZPPX — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_)October 27, 2026



"Vjerujem u ekipu koju sam imao na raspolaganju večeras, kao i u igrače koji su nedostajali. Posvećen sam svom poslu. Ne čitam, ne gledam, zaista. Ne zanima me. Imam mnogo toga da pripremim za sljedeći trening i sljedeću utakmicu.Postoje ljudi koji dolaze sa informacijama i govore mi o nekim imenima za koja nikada u životu nisam čuo. To je život koji živimo. Postoje društvene mreže, svi moraju nešto da napišu, da pričaju o nečemu", dodao je trener "zelenih" i zaključio:

"Poštujem to, meni ne predstavlja problem. Vjerujem u svoj tim i svoje igrače. Vrijedno rade, veoma su dobri ljudi i posvećuju vrijeme košarci. To mi je najvažnije i uvijek ću to štititi."

Šta dalje za Panatinaikos?

Izvor: MN PRESS

Nakon što je Panatinaikos najveći dio utakmica odigrao kod kuće, sada mu slijede i gostovanja. Već u petak, Panatinaikos gostuje Efesu, potom za vikend Arisu u domaćem prvenstvu, a onda ide "na noge" Real Madridu 4. novembra.