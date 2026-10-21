Panatinaikos uvodi nova pravila o komunikaciji igrača na društvenim mrežama, uključujući moguće kazne za njihove porodice.

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Panatinaikos je navodno uveo nova interna pravila koja će urediti način na koji igrači komuniciraju sa javnošću. Ta pravila uključuju i potencijalne novčane kazne u vezi sa određenim temama na društvenim mrežama. Ovu informaciju podijelio je reporter Sotiris Vetakis u podkastu "Floor Generals" portala "Betarades", navodeći da su promjene već stupile na snagu.

"Koliko je meni poznato, a o tome sam govorio i u nedavnoj prošlosti, u Panatinaikosu postoje nova pravila i novi principi koji se tiču načina na koji igrači komuniciraju", rekao je Vetakis.

Prema njegovim informacijama, ta pravila i zabrane odnose se i na članove najbližih porodica košarkaša.

"Ko god da objavi, igrač će biti kažnjen"

"Predviđene su novčane kazne u slučajevima koji uključuju određene teme na društvenim mrežama, bilo da te objave potiču od samih igrača ili od ljudi iz njihovog neposrednog porodičnog okruženja", izjavio je Vetakis.

Reporter se potom posebno osvrnuo na situacije u koje su bile uključene supruge igrača.

"Cilj je da više nemamo situacije u kojima se supruge košarkaša javno miješaju, kao što smo s vremena na vrijeme imali prilike da vidimo u posljednje vrijeme", dodao je Vetakis.

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Vidi opis Kod Željka važi novo pravilo, tiče se Instagrama: Biće kažnjene i žene košarkaša ako ga prekrše Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Tokom protekle sezone zabilježeno je nekoliko slučajeva u kojima su se srodnici Panatinaikosovih igrača javno uključivali u košarkaške rasprave putem društvenih mreža.

Supruga Džerijana Granta, Emili Grant, oštro je kritikovala Olimpijakos poslije pete utakmice finala grčkog prvenstva, opisavši rivalski klub kao "korumpiran" u opširnoj objavi na društvenim mrežama.

Partnerka Kendrika Nana Blen Kija takođe je bila javno aktivna tokom finala, dok je supruga Kostasa Slukasa Marija Darsinu na Instagramu kritikovala Tajrika Džonsa poslije njegovog sukoba sa Slukasom tokom evroligaškog derbija Olimpijakosa i Panatinaikosa.

U podkastu nisu iznijeti detalji o visini novčanih kazni, tačnim temama koje su obuhvaćene ovim pravilima, niti o tome da li je ijedan igrač Panatinaikosa do sada već kažnjen po ovom osnovu.