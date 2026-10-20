Otkriveni šokantni podaci: Koliki budžet ima Hapoel, a koliki Panatinaikos?

Izraelski i grčki tim imaju najveća ulaganja u Evroligi, ostali su daleko iza.

Izvor: EPA/ROBERT GHEMENT/ EPA/GEORGE VITSARAS

Vlasnik Hapoel Tel Aviva Ofer Janaj, otkrio je da je ukupan budžet tog kluba za sezonu 2026/27 čak 70 miliona evra, ali uz napomenu da se ta cifra ne može porediti sa ostalim klubovima u Evroligi zbog specifičnosti troškova koje imaju usljed situacije u Izraelu, kao i visine poreza u toj zemlji.

Iznos koji Hapoel ove sezone izdvaja za plate igrača iznosi oko 29 miliona evra. "Naš budžet? Da, oko 70 miliona evra. Kada se sve uzme u obzir - porezi i ostalo", rekao je Janaj, a prenose izraelski mediji.

Kontroverzni biznismen smatra da bi direktno poređenje budžeta Hapoela od 70 miliona evra sa budžetima drugih evroligaških klubova bilo pogrešno.

"Ako pokušate da napravite poređenje - recimo, šta bi to značilo kada bih ovaj tim imao u Grčkoj, u Atini - pretpostavimo da je Hapoel, recimo, treći klub u Atini - onda bi to u Atini vjerovatno iznosilo oko 55 miliona evra", objasnio je on.

Janaj je naveo tri glavna razloga za tu razliku. "Kao prvo, moramo da imamo drugu bazu u Sofiji. To, naravno, povećava naše troškove”, rekao je on. Kao drugo, porezi u Izraelu su viši nego u Grčkoj. U Grčkoj treba da zahvalite svom premijeru postoji fiksna poreska stopa od 22%. Veoma dobro. Tako možete više da platite zvijezdama, zar ne? Pa to onda i radite", kaže Izraelac i dodatno pojašnjava:

"Dakle, ako uzmemo u obzir te faktore, mislim da bi, u poređenju sa trenutnim budžetom, cifra trebalo da bude oko 55 miliona evra, što znači da smo vjerovatno u istom rangu sa Olimpijakosom i Panatinaikosom. Mislim da vjerovatno moramo i da platimo malo više, jer nismo klub sa stalnim mjestom u Evroligi. Nemamo zagarantovano mjesto (franšizu). Dakle, kada igrači dođu kod nas, oni preuzimaju određeni rizik", kaže Janaj i zaključuje:

"Takođe, znamo da je Izrael u ratu - za nas je to dio naše sudbine, ali neki igrači se zbog toga ne osjećaju prijatno. Zato možda moramo da platimo malo više."

Koliki je budžet ostalih klubova?

Izvor: MN PRESS

Panatinaikos je po ukupnom budžetu odmah poslije Hapoela sa 50-65 miliona evra, dok budžeti ostalih velikana nisu transparentni. Što se tiče dijela koji se izdvaja na igrače, atinski zeleni prednjače sa 34 miliona evra, dok je Hapoel drugi sa 29. Prema pojedinim grčkim medijima Olimpijakos je treći u poretku sa 22 miliona, slijede Fenerbahče (17) i Makabi Tel Aviv (15,5).

Što se tiče srpskih klubova, konkretne informacije ne postoje, dok su prošle sezone imali oko 30 miliona evra ukupan budžet.