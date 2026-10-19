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Novi problem za Željka Obradovića: Trener Panatinaikosa objasnio zbog čega je bitnog košarkaša ostavio u svlačionici!

Novi problem za Željka Obradovića: Trener Panatinaikosa objasnio zbog čega je bitnog košarkaša ostavio u svlačionici!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Trener Panatinaikosa Željko Obradović otkrio je detalje o povredi Jabuselea i povratku Slukasa i Nana.

Željko Obradović o povredi Geršona Jabuselea Izvor: Kurir

Nakon ubjedljivog trijumfa Panatinaikosa nad Peristerijem rezultatom 95:75 u okviru 3. kola grčkog šampionata, šef stručnog štaba Željko Obradović iznio je utiske o zdravstvenom biltenu ekipe.

Strateg atinskih zelenih osvrnuo se na novu povredu Geršona Jabuselea, ali je navijače obradovao vijestima o povratku na parket važnih uzdanica, Kostasa Slukasa i Kendrika Nana.

Iako je Panatinaikos zadržao maksimalan učinak u domaćoj ligi i upisao i treće slavlje u nizu, sjenku na dobru partiju bacio je peh francuskog košarkaša. Jabusele je tokom susreta pretrpio neugodan udarac u desnu potkoljenicu, zbog čega ga je trener iz predostrožnosti ostavio na klupi tokom čitavog drugog poluvremena.

"Ima potpuno isti udarac kao prije desetak dana, uoči naše utakmice u Patrasu, i to na istom mjestu. Zato smo odlučili da ostane u svlačionici i odmah počne sa terapijama. Vidjećemo u kakvom će stanju biti na sljedećem treningu. Naredni trening imamo u utorak, 20. oktobra, pošto igrači imaju slobodan dan", rekao je Obradović.

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Tagovi

KK Panatinaikos košarka Željko Obradović Geršon Jabusele

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