Janakopulos najavio haos u svijetu košarke: "Ono što dolazi biće bez presedana"

Vlasnik Panatinaikosa Janakopulos, otkriva planove kluba i pravne mjere koje će preduzeti u borbi za ono što im pripada.

Izvor: EPA, Miguel Angel Polo/EFE

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos neprestano je aktivan u javnosti. Aktivnosti na društvenim mrežama mu ne manjka, a uz to ima i oštar jezik. Ovog puta tema je bio njegov klub i u vrlo mističnoj objavi jedan detalj bio je sasvim jasan - Panatinaikos će se boriti i izboriti za ono što mu sljeduje. A šta sleduje Panatinaikosu?

"Ono što će se dogoditi u svijetu košarke u narednih nekoliko dana, a najkasnije za nekoliko sedmica, biće apsolutno bez presedana", započeo je Dimitris Janakopulos.

"Mi, kao Panatinaikos, nismo čak ni pokušali da iskoristimo situaciju iza kulisa i natjeramo ih da se sami obrukaju, radeći upravo suprotno od onoga što su godinama radili. Umjesto toga, Panatinaikos je odlučio da krene pravnim putem. Ne samo zato što smo Panatinaikos, već i zato što želimo da nam se vrati ono što nam je ukradeno. I vratićemo to", zaključio je vlasnik Panatinaikosa.

Kome je Janakopulos poslao poruku?

Nije sasvim jasno kome je Janakopulos poslao poruku, niti šta će se dogoditi u narednim danima ili sedmicama, kako je naveo. Očigledno je da će Panatinaikos pokrenuti institucionalne mjere. Da li se poruka odnosi na NBA Evropu i Evroligu, sa kojom je Janakopulos neprestano na ratnoj nozi, ili na Olimpijakos, kojem takođe često posvećuje objave, i dalje nije sasvim jasno.

Konkretno, kad je u pitanju Evroliga, Janakopulos je imao poruku: "Ono što ću reći je da bi prije bilo čega CSKA Moskva trebalo da se vrati u Evroligu, jer smo bez obzira na veliko rivalstvo na terenu mi veliki izazivači. Real Madrid, Panatinaikos, CSKA su evropska košarka. Bez njih nema pravog evropskog šampiona", napisao je Janakopulos na društvenim mrežama.