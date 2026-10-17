Željko Obradović: Pogledajte na sat, nećemo pričati o ovome

Željko Obradović ukazao poslije poraza od Hapoela na to da je prošlo ponoć, a da njegov tim ima manje od dan i po do sljedeće utakmice. O neuspjehu protiv Izraelaca neće biti priče. Bar ne za sada.

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Posle poraza od Hapoel Tel Aviva u Atini 81:91, "prelomnom" trojkom Vasilija Micića u hali OAKA, trener Panatinaikosa Željko Obradović pogledao je na sat i ukazao na to koliko će njegov tim imati malo odmora do sljedećeg meča.

"Igramo protiv Peristerija u nedjelju od 1 sat. Sad je ponoć. Igrači će otići kući i kada će spavati? Neću pričati sa njima o ovoj utakmici. OK? Neću pričati sa njima o ovom meču. Nećemo razgovarati, jer su pametni i jer znaju. Sljedeće sedmice ćemo pričati o ovome. Sutra ćemo o Peristeriju, a onda će otići na utakmicu, pa u ponedjeljak slobodan dan, pa ćemo onda u utorak pričati, u pripremi za sljedeći meč. Veoma je prosto", kazao je on.

U ocjeni meča protiv ekipe Dimitrisa Itudisa, Obradović je rekao da je odbrana bila problem.

"Očigledno je da nismo bili defanzivno na nivou na kojem inače igramo. Mnogo jeftinih poena, padova koncentracije i u ključnom trenutku u drugom poluvremenu našli smo način da zaigramo dobru odbranu i da se vratimo u meč. Nažalost, promašili smo neke lake šuteve i napravili smo lošu rotaciju iz koje su postigli trojku. To je košarka, zasluženo su pobijedili".

Zašto Jabusele nije više igrao centra?

Poslije toga Obradović je ušao u dijalog sa novinarom koji ga je pitao za Jabuselea

"Nisam siguran da razumijem vaše pitanje, Jabusele je igrao više minuta nego iko. Imao je najveću minutažu u ekipi, 29 minuta"

"Da, ali zašto niste nastavili sa niskom petorkom?", uzvratio mu je novinar.

"Aha, zašto nismo nastavili sa Jabuseleom kao 'peticom'? To nisam razumio u prvobitnom pitanju. Pokušao sam da tako nađem rješenje zbog prekršaja. Jabusele do sada nije igrao često 'peticu' i u svim našim napadima igra 'četvorku', a nije lako razumjeti u trenutku kakav napad hoćemo da igramo sa druge pozicije. To je razlog zašto sam ga mijenjao"

Najefikasniji igrač Panatinaikosa bio je Silvan Fransisko sa 22 poena, Branku Badio ubacio je 12, Matijas Lesor 11 (uz pet ličnih grešaka), Džerijan Grant je dao osam, koliko i krilni centar Najdžel Hejs-Dejvis (uz 4 faula),a Jabusele je dodao sedam poena.

PAO više nije perfektan, ali je prvi

Iako je sada sa skorom 5-1, Panatinaikos je i dalje prvoplasirani tim tabele Evrolige i ima identičan učinak kao Fenerbahče i Valensija. "Žocov" tim sljedeće sedmice će dočekati Baskoniju u Atini, u četvrtak 22. oktobra.