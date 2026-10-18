logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željko Obradović dočekao dvojicu najboljih: "Nisu igrali od prošle sezone, sami su birali kad će"

Željko Obradović dočekao dvojicu najboljih: "Nisu igrali od prošle sezone, sami su birali kad će"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović dočekao Kostasa Slukasa i Kendrika Nana, koji su prvi put ove sezone zaigrali za Panainaikos u pobjedi njad Peristerijem.

Kostas Slukas i Kendrik Nan se oporavili i igrali za Panatinaikos Izvor: MN Press/YouTube/Panathinaikos BC

Panatinaikos je u grčkom prvenstvu očekivano deklasirao Peristeri (95:75) i važnije od toga, dočekao tandem svojih oporavljenih lidera, Kostasa Slukasa (6 poena) i Kendrika Nana (18 poena). Obojica su prvi put zaigrala ove jeseni.

"Prvi put su igrali od prošle sezone. Moj razgovor sa njima je bio o tome da nastave da rade, da budu mirni i oni će odlučiti u kom trenutku će se vratiti. Odlučili su da je danas dan za to. Juče su trenirali na treningu sa jednom grupom igrača i radili su mnogo individualno. Bili su dobri, a verujem da nema potrebe da pričamo o tome koliko su bitni za ekipu, to svi shvataju", rekao je Obradović poslije utakmice.

Krilni centar Panatinaikosa Geršon Jabusele dobio je udarac i igrao samo u prvom dijelu meča.

"Dobio je isti udarac kao pre 10 dana u Patri. Na isto mesto. Zato smo odlučili da ostane u svlačionici i da odmah počne tretman. I videćemo u kakvom je stanju, sledeći trening je u utorak. Sutra će konačno ekipa imati slobodan dan"

U četvrtak PAO igra protiv Baskonije u Evroligi, takođe u svojoj hali.

Tim Panatinaikosa protiv Peristerija: Kalaicakis 5, Fransisko 15 (3/5 za tri), Hejs-Dejvis 11, Ernangomez 9 (11 sk), Mitoglu 16 (11 sk), Moraitis, Badio 3, Slukas 6, Kuzeloglu 2, Nan 18 (4/6 za tri, 6 as), Jabusele 3, Mancukas 7.

Panatinaikos Peristeri
Izvor: Youtube/Beyond the Arc

Tagovi

Kendrik Nan KK Panatinaikos Kostas Slukas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC