Željko Obradović dočekao Kostasa Slukasa i Kendrika Nana, koji su prvi put ove sezone zaigrali za Panainaikos u pobjedi njad Peristerijem.

Izvor: MN Press/YouTube/Panathinaikos BC

Panatinaikos je u grčkom prvenstvu očekivano deklasirao Peristeri (95:75) i važnije od toga, dočekao tandem svojih oporavljenih lidera, Kostasa Slukasa (6 poena) i Kendrika Nana (18 poena). Obojica su prvi put zaigrala ove jeseni.

"Prvi put su igrali od prošle sezone. Moj razgovor sa njima je bio o tome da nastave da rade, da budu mirni i oni će odlučiti u kom trenutku će se vratiti. Odlučili su da je danas dan za to. Juče su trenirali na treningu sa jednom grupom igrača i radili su mnogo individualno. Bili su dobri, a verujem da nema potrebe da pričamo o tome koliko su bitni za ekipu, to svi shvataju", rekao je Obradović poslije utakmice.

Vidi opis Željko Obradović dočekao dvojicu najboljih: "Nisu igrali od prošle sezone, sami su birali kad će" Kostas Slukas i Džerijan Grent slave pobedu nad Efesom Kendrik Nan protiv Partizana Kendrik Nan košarkaš Panatinaikosa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/paobcgr Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: EPA-EFE/PETE ANDREOU Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Krilni centar Panatinaikosa Geršon Jabusele dobio je udarac i igrao samo u prvom dijelu meča.

"Dobio je isti udarac kao pre 10 dana u Patri. Na isto mesto. Zato smo odlučili da ostane u svlačionici i da odmah počne tretman. I videćemo u kakvom je stanju, sledeći trening je u utorak. Sutra će konačno ekipa imati slobodan dan"

U četvrtak PAO igra protiv Baskonije u Evroligi, takođe u svojoj hali.

Tim Panatinaikosa protiv Peristerija: Kalaicakis 5, Fransisko 15 (3/5 za tri), Hejs-Dejvis 11, Ernangomez 9 (11 sk), Mitoglu 16 (11 sk), Moraitis, Badio 3, Slukas 6, Kuzeloglu 2, Nan 18 (4/6 za tri, 6 as), Jabusele 3, Mancukas 7.