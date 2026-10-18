Željko Obradović dočekao dvojicu najboljih: "Nisu igrali od prošle sezone, sami su birali kad će"

Željko Obradović dočekao Kostasa Slukasa i Kendrika Nana, koji su prvi put ove sezone zaigrali za Panainaikos u pobjedi njad Peristerijem.
Panatinaikos je u grčkom prvenstvu očekivano deklasirao Peristeri (95:75) i važnije od toga, dočekao tandem svojih oporavljenih lidera, Kostasa Slukasa (6 poena) i Kendrika Nana (18 poena). Obojica su prvi put zaigrala ove jeseni.
"Prvi put su igrali od prošle sezone. Moj razgovor sa njima je bio o tome da nastave da rade, da budu mirni i oni će odlučiti u kom trenutku će se vratiti. Odlučili su da je danas dan za to. Juče su trenirali na treningu sa jednom grupom igrača i radili su mnogo individualno. Bili su dobri, a verujem da nema potrebe da pričamo o tome koliko su bitni za ekipu, to svi shvataju", rekao je Obradović poslije utakmice.
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Krilni centar Panatinaikosa Geršon Jabusele dobio je udarac i igrao samo u prvom dijelu meča.
"Dobio je isti udarac kao pre 10 dana u Patri. Na isto mesto. Zato smo odlučili da ostane u svlačionici i da odmah počne tretman. I videćemo u kakvom je stanju, sledeći trening je u utorak. Sutra će konačno ekipa imati slobodan dan"
U četvrtak PAO igra protiv Baskonije u Evroligi, takođe u svojoj hali.
Tim Panatinaikosa protiv Peristerija: Kalaicakis 5, Fransisko 15 (3/5 za tri), Hejs-Dejvis 11, Ernangomez 9 (11 sk), Mitoglu 16 (11 sk), Moraitis, Badio 3, Slukas 6, Kuzeloglu 2, Nan 18 (4/6 za tri, 6 as), Jabusele 3, Mancukas 7.