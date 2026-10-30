logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Katastrofalne vijesti u Realu pred Zvezdu: Još dvije povrede u Madridu

Katastrofalne vijesti u Realu pred Zvezdu: Još dvije povrede u Madridu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Real Madrida Pedro Martinez suočio se sa još dvije povrede svojih igrača - plejmejkera Tea Maledona i krilnog centra Mikela Jantunena.

Još dvije povrede u Realu pred utakmicu sa Crvenom zvezdom Izvor: MN PRESS

Košarkaši Reala biće desetkovani u narednom periodu, pošto su se u četvrtak uveče u pobjedi nad Fenerbahčeom (95:76) u Evroligi povrijedili Teo Maledon i Mikael Jantunen.

Kako je klub saopštio, Maledon je doživio povredu (distorziju) kolena desne noge, a Jantunen je zadobio prelom u stopalu. Real nije naveo dužinu odsustva, ali je jasno da će obojica biti van stroja mesecima.

Odranije su povrijeđeni Gabrijel Dek i Usman Garuba. Real će tako biti drastično oslabljen u narednom periodu, a 12. novembra će ugostiti Crvenu zvezdu u meču 11. kola Evrolige.

Real je u navedenom meču ubedljivo pobijedio Fenerbahče (95:76), predvođen maestralnim Maledonom (26) i argentinskim plejmejkerom Fakundom Kampacom (10 poena, 10 asistencija), koji je podijelio dvocifreni broj asistencija bez ijedne izgubljene lopte.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Real Madrid košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC