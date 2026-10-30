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KK Široki demantovao navode o "migrantu" u ekipi

KK Široki demantovao navode o "migrantu" u ekipi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Sa Pecare je stigao demanti o "migrantu" Šavonu Luisu.

Demanti KK Široki o Šavonu Luisu Izvor: ABA liga/KK Široki/Antonio Slišković

KK Široki oglasio se saopštenjem i demantovao da je prvotimac ovog kluba Šavon Luis prijavljen policiji jer su stanovnici Kočerina mislili da je migrant dok je trčao u naselju pripremajući se za nedjeljni meč ABA lige protiv Crvene zvezde.

"HKK Široki TT Kabeli ovim putem službeno obavještava javnost kako su informacije koje su se jutros proširile na lokalnim i regionalnim portalima, a odnose se na našeg igrača Šavona Luisa, u potpunosti neistinite. Navedene informacije demantovalo je je i Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona.

Ovim putem apelujemo na sve medije i širu javnost da se suzdrže od objavljivanja i širenja neprovjerenih i neistinitih informacija koje mogu ozbiljno da naruše ugled našeg igrača, Kluba i grada Širokog Brijega. Pozivamo na odgovorno i profesionalno izvještavanje te provjeru svih informacija kod nadležnih institucija ili direktno u našem Klubu prije njihove objave.

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Takođe, pozivamo sve medije koji su prenijeli navedene neistinite informacije, proizašle iz neprimjerene šale pojedinaca, da na svojim komunikacijskim kanalima objave demanti i ispravak netačnih navoda.

Zahvaljujemo na razumijevanju i pozivamo sve na odgovornost, profesionalnost i poštovanje istine", piše u objavi kluba sa Pecare.

Inače, prema ranijim informaciama, Luis je uočen oko sedam sati na novoizgrađenom trotoaru, a njegovo jutarnje vježbanje nekome je bilo dovoljno neobično da se obrati policiji.

Policijska patrola ubrzo je presrela košarkaša kako bi obavila provjeru identiteta. Nakon što se Amerikanac legitimisao i objasnio da igra košarku za Široki, nesporazum je brzo riješen na opšte oduševljenje i smijeh prisutnih.

Luis je zapravo trčao kako bi se dodatno pripremio za utakmice. S obzirom na to da je Amerikanac trčao s ruksakom na leđima, lokalno stanovništvo je pomislilo da se radi o ilegalnom migrantu u prolazu te su bez oklijevanja alarmirali policiju.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

KK Široki košarka

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