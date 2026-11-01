Crvena zvezda je u posljednje dvije utakmice u Evroligi zgazila svoje rivale, a to je odjeknulo. Sada i španski "As" piše o Crvenoj zvezdi, Ibonu Navaru i Kristijanu Kolokou.

Izvor: MN PRESS

Pisali smo da se Evropa uplašila Kristijana Kolokoa, a sada se to i obistinilo. Španski "As" u tekstu novinara Alberta Klementea bavi se Kameruncem koji je na debiju za crveno-bijele očigledno oduševio i neke van granica Srbije.

"Kristijan Koloko je odigrao sjajno u svom drugom meču u Evroligi, imao je 12 poena i 5 blokada za manje od 14 minuta. Crvena zvezda pronalazi svoj ritam", navodi se na početku teksta.

Navodi se da su ljetnja pojačanja polako ušla u sistem, ali se ističe da je Kristijan Koloko odmah donio pobjede u nizu i da sada Crvena zvezda stoji u samom vrhu na tabeli Evrolige. Ipak, ističe se da je istorija Crvene zvezde nešto što je sputava.

"Uprkos svemu ovome Crvena zvezda se bori sa svojom istorijom. Iako može da se pohvali velikim brojem sjajnih košarkaša kao što su Predrag Stojaković, Vladimir Radmanović, Aleksandar Trifunović, Igor Rakočević, Milan Gurović i Boban Marjanović, nikada nisu stigli do Fajnal-fora", navodi se u tekstu i podsjeća se na četvrtfinale sa CSKA 2016. godine.

"E zato je stigao Navaro"

Vidi opis Španci pišu o moćnoj Crvenoj zvezdi: "Bore se sa prošlošću. zato su doveli Ibona Navara" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Ibon Navaro je u Crvenu zvezdu došao sa četiri internacionalna trofeja - dva osvojena FIBA interkontinentalna kupa i 2 FIBA Lige šampiona. Baš da bi se izborio da crveno-bijeli zaigraju u finišu sezone u Evropi, navodi "As".

"Zato je Crvena zvezda napravila potez i dovela trenera kao što je Ibon Navaro koji je vodio Unikahu u najslavnijoj eri i koji se suprotstavljao najvećim gigantima španske košarke Real Madridu i Barseloni. Nakon što je 11 godina trenirao različite timove Navaro ima priliku da radi u Beogradu, gradu koji razumije košarku. Donio je sa sobom impresivan CV i Crvena zvezda se kladila na njega. Ta odluka se isplaćuje.

Srpski tim je kliknuo, uživaju da igraju zajedno i svakome su konkurentni. A njihovo posljednje pojačanje Koloko je napravio impresivan uticaj: sa njim na terenu Crvena zvezda je savladala Makabi sa 22 poena razlike uz 6 poena i 3 skoka novog pojačanja. Još je bio bolji u drugoj utakmici još jednoj dobijenoj sa velikom razlikom protiv Bajerna uz 12 poena, 2 ofanzivna skoka, 1 asistencijom, 2 ukradene lopte i 5 blokada. Sve ovo za manje od 15 minuta, što je jednostavno spektakularna i sjajna predstava na oba kraja terena", navodi "As".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 03:48 Ibon Navaro o Crvenoj zvezdi pred Makabi Izvor: Dragan Kostić/Tačno Izvor: Dragan Kostić/Tačno

(MONDO)