Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Milutin Aleksić nahvalio je crveno-bijele nakon impresivnog duplog kola Evrolige, ali je jasno rekao da mu se odstranjivanje Nikole Đurišića iz rotacije ne sviđa.

Izvor: MN Press/YouTube/UNA televizija

Crvena zvezda je iz duplog kola Evrolige izašla sa dvije pobjede i pri vrhu tabele. Kako Makabi tako i u narednoj utakmici Bajern pobijeđeni su vrlo rutinski, a sada je u emisiji "Sportuna" Milutin Aleksić redom hvalio igrače Crvene zvezde. Krenuo je od Makabija i sjajne šuterske večeri.

"Karter je bio fenomenalan sa hrabrim šutevima, jednostavno koš je postao kao bazen, ko god šutne to ulazi. To je izgledalo tako hrabro. Nvora fokusiran i u odbrani, što je jako interesantno. Ja sam ti rekao da on voli te bivše NBA igrače, da malo pokaže i neki svoj inat. Tako je nasmijan, ta gestikulacija s publikom, uživa u onoj energiji. Batler fenomenalan, a onda onaj čovjek koji čini mi se najviše uživa u Crvenoj zvezdi. To je za mene Kris Džouns. Ima taj momenat da stvarno nekako onako nasmijan, šmekerski igra, postaje tihi ljubimac, uzima hrabre šuteve", počeo je svoju analizu Milutin Aleksić.

"Zaboleo me što ga nema"

Vidi opis Milutin Aleksić; "Zaboljelo me što je Zvezda tako lako odustala od njega" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 7 / 7

Druga utakmica je bila mnogo teža za analizu jer je praktično Crvena zvezda završila nakon uvodnih 10 minuta. Nije Bajern zaprijetio ni u jednom momentu.

"Utakmica koja je jako teška za analizu, zato što je završena u prvoj četvrtini, ne čak ni na poluvremenu", počeo je Aleksić, pa nastavio: "Pogledaj ozbiljnost petorke koja je krenula u ovaj meč u odnosu na Partizan. Moram da kažem, i to ću pričati sad između ove dvije utakmice, da petorka koja je krenula protiv Partizana nije bila adekvatna petorka. Ne smije da se ide u prevelike eksperimente", naveo je on.

Ipak, uz sve dobre stvari, nije mu bilo drago što je Nikola Đurišić očigledno ostao bez minutaže. Smatra da politika kluba mora da bude takva da mladi domaći igrači dobijaju šansu, bez obzira na sve.

"Svakako ono što me je jako zaboljelo je to što ne vidim više Đurišića u sastavu. Ne vidim da je pričano o povredi, znači da se jako rano odustalo. Hajde da se vratimo i na onaj malo identitet koji hoćemo i u Zvezdi i u Partizanu da imamo, a to su domaći igrači.

Ne možemo tako brzo sa jedna-dva loša meča da zaboravimo mladog igrača u tim procesima, pogotovo u utakmicama u kojima mislim da mora da se nađe tim igračima 5-10 minuta u Evroligi. Da li je on to zaslužio ponašanjem, odnosom prema treningu, ne znam. Ali ne bih volio da budem od onih koji se bore za mlade igrače a onda kad ne igraju ne kažem ništa. Lično bih uvijek volio da oni moraju da imaju svojih 5-10 minuta. Neka bude stranac u rotaciji koji sjedi sa strane", završio je on.

(MONDO)

BONUS VIDEO: