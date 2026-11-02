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Dodik o saradnji sa Beogradom: "Očekujem odlične odnose, medijske spekulacije nemaju veze sa realnošću"

Dodik o saradnji sa Beogradom: "Očekujem odlične odnose, medijske spekulacije nemaju veze sa realnošću"

Autor Haris Krhalić
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Milorad Dodik poručio da očekuje odlične odnose sa Srbijom nakon pobjede Studentske liste i poštovanje izbora srpskog naroda, uz nastavak saradnje.

milorad dodik Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da i u narednom periodu očekuje odlične odnose sa Srbijom, naglasivši da su priče o navodnim razmimoilaženjima isključivo dio medijskih nagađanja koja nemaju nikakvo utemeljenje u stvarnosti.

Dodik je istakao da Republika Srpska u potpunosti poštuje izbornu volju građana Srbije i da dosljedno sarađuje sa legitimno izabranim institucijama u Beogradu.

„Mi poštujemo izbor srpskog naroda. Mi smo oni koji moramo i sarađujemo uvijek i do zadnjeg dana sa vlastima Srbije, ali uvijek poštujemo izbor koji narod izabere, tako i ovaj put. Mi smo tu, imamo neke komunikacije, razgovaramo sa ljudima. Nije to baš tako kako neki ovdje ozlojeđeni pričaju. Mi ćemo nastaviti da se naši odnosi održavaju u okviru onoga što je institucionalna saradnja i u okviru Sporazuma o specijalnim vezama. Koliko razumijem, ni oni to ne odbijaju. Niti mogu oni da biraju ovdje vlast, niti mi biramo tamo. Mi poštujemo samo vlast, tako da poštujemo i njih“, rekao je Dodik.

O saradnji sa Aleksandrom Vučićem

Osvrćući se na saradnju sa Aleksandrom Vučićem, Dodik je podsjetio na kontinuitet institucionalnog rada Republike Srpske sa različitim političkim garniturama u Beogradu, navodeći i period kada je na čelu Srbije bio Boris Tadić.

„Jednako tako smo ušli u njegov mandat. Mi smo bili u saradnji sa tadašnjim vlastima koje je predvodio Boris Tadić, kao što znate. Bilo je neke ljutnje od nove vlasti koju je predvodio gospodin Vučić jedno vrijeme zbog toga prema nama, a onda su shvatili da je to sasvim normalno. Vučić je čovjek koji je uložio zaista ozbiljan napor da pomogne Republici Srpskoj i mi to cijenimo, i to ćemo reći i novima, da je on, što se tiče Republike Srpske, za nas bio okej i da u tom pogledu mi cijenimo njegove napore koje je on ulagao ovdje“, poručio je lider SNSD-a.

Dodik je podsjetio da je partnerstvo Srpske i Srbije u proteklom periodu dostiglo visok nivo, ali da ostaje otvorenost za građenje još boljih relacija sa onima koji budu preuzeli odgovornost za vođenje države.

„Mi smo stalno govorili da je naša saradnja sa Srbijom najbolja u vrijeme Aleksandra Vučića. Ja bih volio da se sad desi da kažu da je naša saradnja sa Studentskom listom najbolja, pa da prevaziđe i naše dobre odnose i sa Vučićem. Ali, evo, ostaje da vidimo kako. Uvijek to ne zavisi samo od jednih, ali ja vjerujem da tamo ima dovoljno racionalnih ljudi. Voditi državu nije jednostavno ni lako. Kako će se to tamo, kakva će to izgledati konfiguracija, mi u tome ne učestvujemo, ali ćemo prihvatiti volju parlamenta Srbije i volju naroda Srbije“, zaključio je Dodik.

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Tagovi

Studentska lista Milorad Dodik Srbija Republika Srpska

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