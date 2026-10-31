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Američki mediji: Dodik na skupu Trampovog pokreta na Floridi

Američki mediji: Dodik na skupu Trampovog pokreta na Floridi

Izvor SRNA
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvovaće velikom skupu MAGA pokreta Donalda Trampa na Floridi u Mar-a-Lagu, pišu američki mediji.

dodik.jpg Izvor: Borislav Zdrinja

Riječ je o skupu koji će biti održan u danima nakon izbora za Kongres i koji okuplja najuticajnije ljude MAGA pokreta. Cilj su razgovori za predsjedničke izbore 2028. godine, piše "Atletik".

Informaciju o planiranom Dodikovom dolasku novinaru "Atlantika" Isaku Stenli-Bekeru potvrdilo je više neimenovanih izvora upoznatih sa organizacijom posjete. Oni su naveli da su moguće promjene plana u posljednjem trenutku.

Skup pod nazivom "CPAC Circle Retreat and Gala" organizuje Konferencija za konzervativnu političku akciju /CPAC/, jedna od najuticajnijih organizacija američkog konzervativnog pokreta.

Prema zvaničnom programu, među najavljenim govornicima su američki senatori Majk Li i Rik Skot, ministar rada Kit Sonderling, kao i bivša britanska premijerka Liz Tras.

Centralni događaj biće svečana večera 5. novembra u Trampovom kompleksu Mar-a-Lago. Za sada nije poznato da li će američki predsjednik lično prisustvovati skupu.

Predsjednik Američke konzervativne unije Met Šlap nije želio da potvrdi Dodikovo prisustvo, navodeći da organizatori ne komentarišu imena gostiju osim zvanično najavljenih govornika.

Ovo je dokaz ujedno i potpunog zaokreta prema Republici Srpskoj. Administracija demokrate DŽozefa Bajdena je od 2022. godine uvodila sankcije izabranim zvaničnicima Republike Srpske, dok je Trampova administracija u potpunosti promijenila taj odnos, prenijela je Alternativna televizija.

On je bio vidljiv i u ranim danima novog mandata Donalda Trampa kada su američki zvaničnici poslali potpuno drugačije poruke od njihovih prethodnika, a koje se tiču BiH i odnosa unutar nje.

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Milorad Dodik Donald Tramp

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