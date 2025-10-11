Dodik: Tramp zaslužuje dvije Nobelove nagrade – za mir i hrabrost

„Ako je Obama dobio Nobelovu nagradu, Tramp zaslužuje dvije – za mir i hrabrost da se suprotstavi silama rata“, poručio je predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH nedavno oduzeo mandat.

Izvor: Borislav Zdrinja

Ako je bivši američki predsjednik Barak Obama dobio jednu Nobelovu nagradu, onda je predsjednik Donald Tramp zaslužio dvije - jednu za mir koji donosi, a drugu za hrabrost jer se suprotstavlja silama koje znaju da govore samo jezikom rata, poručio je predsjedik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat.

Dodik je naveo da se danas vidi da su se Trampovog povratka plašili samo oni koji su navikli da egzistiraju na tuđim nesrećama koje izazivaju i potpiruju.

"Plašili su se ne znajući da je Tramp sve vrijeme bio tu - u politici razuma, suvereniteta i mira, u borbi protiv licemjerja. I Republika Srpska je takva uvijek bila i biće tu - spremna da podrži svakoga ko se usudi da misli i djeluje svojom glavom, ne odustajući nikada od pravde, mira i stabilnosti", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je dodao da je Obama 2009. dobio Nobelovu nagradu ne za ono što je uradio - već za ono što su se nadali da će uraditi i da se ispostavilo da su se nadali uzalud.

"U njegovom mandatu svijet je gorio - Avganistan, Libija, Sirija, Irak, Jemen... Procjene govore da je u tim ratovima stradalo više od pola miliona ljudi, a milioni su raseljeni. I sve to pod rukom čovjeka koji je već imao Nobelovu nagradu", ukazao je Dodik.

On je naveo da je, sa druge strane, Tramp otvorio pregovore o svim teškim sukobima i da je jedini predsjednik koji pokušava da zaustavi sve velike ratove koji traju.

"Čovjek koji je nakon sporazuma Izraela i arapskih zemalja na putu da vrati mir u Gazu. Jača saradnju i dijalog sa svima, umjesto da sa svima traži konflikt", naglasio je Dodik.