logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik: Tramp zaslužuje dvije Nobelove nagrade – za mir i hrabrost 2

Dodik: Tramp zaslužuje dvije Nobelove nagrade – za mir i hrabrost

Autor Nikolina Damjanić
2

„Ako je Obama dobio Nobelovu nagradu, Tramp zaslužuje dvije – za mir i hrabrost da se suprotstavi silama rata“, poručio je predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH nedavno oduzeo mandat.

dodik.jpg Izvor: Borislav Zdrinja

Ako je bivši američki predsjednik Barak Obama dobio jednu Nobelovu nagradu, onda je predsjednik Donald Tramp zaslužio dvije - jednu za mir koji donosi, a drugu za hrabrost jer se suprotstavlja silama koje znaju da govore samo jezikom rata, poručio je predsjedik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat.

Dodik je naveo da se danas vidi da su se Trampovog povratka plašili samo oni koji su navikli da egzistiraju na tuđim nesrećama koje izazivaju i potpiruju.

"Plašili su se ne znajući da je Tramp sve vrijeme bio tu - u politici razuma, suvereniteta i mira, u borbi protiv licemjerja. I Republika Srpska je takva uvijek bila i biće tu - spremna da podrži svakoga ko se usudi da misli i djeluje svojom glavom, ne odustajući nikada od pravde, mira i stabilnosti", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je dodao da je Obama 2009. dobio Nobelovu nagradu ne za ono što je uradio - već za ono što su se nadali da će uraditi i da se ispostavilo da su se nadali uzalud.

"U njegovom mandatu svijet je gorio - Avganistan, Libija, Sirija, Irak, Jemen... Procjene govore da je u tim ratovima stradalo više od pola miliona ljudi, a milioni su raseljeni. I sve to pod rukom čovjeka koji je već imao Nobelovu nagradu", ukazao je Dodik.

On je naveo da je, sa druge strane, Tramp otvorio pregovore o svim teškim sukobima i da je jedini predsjednik koji pokušava da zaustavi sve velike ratove koji traju.

"Čovjek koji je nakon sporazuma Izraela i arapskih zemalja na putu da vrati mir u Gazu. Jača saradnju i dijalog sa svima, umjesto da sa svima traži konflikt", naglasio je Dodik.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik Donald Tramp Nobelova nagrada

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

XJB3

Stvarno si konj i bolje bi bilo da ne valjaš svaki dan novu glupost.

X men

Kao i ti sto zasluzujes hahah, smijesan tip

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ