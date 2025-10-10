Dodijeljena Nobelova nagrada za mir: Marija Korino Mačado dobitnica prestižnog priznanja

Marija Korina Mačado, opoziciona liderka iz Venecuele, dobitnica je Nobelove nagrade za mir 2025. godine.
Marija Korina Mačado, opoziciona liderka iz Venecuele, dobitnica je Nobelove nagrade za mir 2025. godine. Nobelov komitet u Oslu saopštio je da je nagrada dodijeljena zbog njenog istrajnog zalaganja za demokratiju, ljudska prava i mirne promjene u zemlji pogođenoj dubokom političkom i ekonomskom krizom. Kako je istaknuto u obrazloženju, Mačado je postala simbol otpora autoritarizmu i hrabrosti da se brane osnovne slobode čak i u najtežim uslovima represije i prijetnji.
Rođena je 7. oktobra 1967. godine u Karakasu, u porodici industrijalca Enrikea Mačada Zuloage i psihološkinje Korine Pariska. Kao najstarija od četiri sestre, školovala se na Katoličkom univerzitetu Andrés Bello gdje je diplomirala industrijsko inženjerstvo, a potom je stekla master diplomu iz finansija na prestižnom IESA institutu. Javnosti je postala poznata kroz organizaciju Súmate, posvećenu građanskoj participaciji i nadzoru izbora, a 2012. osnovala je politički pokret Vente Venezuela, čiju nacionalnu koordinaciju i danas vodi.
Na izborima 2010. godine izabrana je za poslanicu Nacionalne skupštine, ali joj je mandat 2014. oduzet nakon sukoba sa režimom. Uprkos tome, Mačado je nastavila političku borbu, učestvovala u opozicionim protestima i 2023. pobijedila na unutarstranačkim primarnim izborima sa ogromnom podrškom. Kada joj je kasnije zabranjeno učešće na predsjedničkim izborima 2024, podržala je kandidata Edmunda Gonzáleza Urrutiju i ostala najprepoznatljivija figura opozicije.
Međunarodna zajednica više puta je prepoznala njen rad. Godine 2024. Evropski parlament joj je dodijelio Saharov nagradu za slobodu misli, a početkom 2025. nagrađena je i nagradom Ivan Allen Jr. za društvenu hrabrost. Časopis Time uvrstio ju je iste godine među sto najuticajnijih ljudi svijeta.