Dodijeljena Nobelova nagrada za mir: Marija Korino Mačado dobitnica prestižnog priznanja

Izvor: AFP VIDEOGRAPHICS / AFP / Profimedia

Marija Korina Mačado, opoziciona liderka iz Venecuele, dobitnica je Nobelove nagrade za mir 2025. godine. Nobelov komitet u Oslu saopštio je da je nagrada dodijeljena zbog njenog istrajnog zalaganja za demokratiju, ljudska prava i mirne promjene u zemlji pogođenoj dubokom političkom i ekonomskom krizom. Kako je istaknuto u obrazloženju, Mačado je postala simbol otpora autoritarizmu i hrabrosti da se brane osnovne slobode čak i u najtežim uslovima represije i prijetnji.

Rođena je 7. oktobra 1967. godine u Karakasu, u porodici industrijalca Enrikea Mačada Zuloage i psihološkinje Korine Pariska. Kao najstarija od četiri sestre, školovala se na Katoličkom univerzitetu Andrés Bello gdje je diplomirala industrijsko inženjerstvo, a potom je stekla master diplomu iz finansija na prestižnom IESA institutu. Javnosti je postala poznata kroz organizaciju Súmate, posvećenu građanskoj participaciji i nadzoru izbora, a 2012. osnovala je politički pokret Vente Venezuela, čiju nacionalnu koordinaciju i danas vodi.

Na izborima 2010. godine izabrana je za poslanicu Nacionalne skupštine, ali joj je mandat 2014. oduzet nakon sukoba sa režimom. Uprkos tome, Mačado je nastavila političku borbu, učestvovala u opozicionim protestima i 2023. pobijedila na unutarstranačkim primarnim izborima sa ogromnom podrškom. Kada joj je kasnije zabranjeno učešće na predsjedničkim izborima 2024, podržala je kandidata Edmunda Gonzáleza Urrutiju i ostala najprepoznatljivija figura opozicije.

Međunarodna zajednica više puta je prepoznala njen rad. Godine 2024. Evropski parlament joj je dodijelio Saharov nagradu za slobodu misli, a početkom 2025. nagrađena je i nagradom Ivan Allen Jr. za društvenu hrabrost. Časopis Time uvrstio ju je iste godine među sto najuticajnijih ljudi svijeta.