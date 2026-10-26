Dodik uputio prijedlog Vladi Srpske: Traži zabranu otvaranja novih kladionica i reklamiranja (Video)

Milorad Dodik predložio zabranu otvaranja novih kladionica u Republici Srpskoj.

Izvor: Srna/screenshot

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se danas na svom "Instagram" nalogu povodom prijedloga da se donese odluka o zabrani otvaranja novih kladionica i postavljanja aparata u ugostiteljskim objektima u Republici Srpskoj. Ova mjera podrazumeva i potpunu zabranu reklamiranja kladioničarskih djelatnosti u javnim medijima i na društvenim mrežama.

"Vlada Republike Srpske treba da zabrani otvaranje novih kladionica i postavljanje aparata u ugostiteljskim objektima, kao i reklamiranje ove djelatnosti u javnim medijima i na društvenim mrežama", naveo je Dodik u opisu snimka.

Dodik je naveo da je cilj zaštititi javni interes, a da oni koji to žele i dalje mogu igrati igre na sreću. Dodao je da ova djelatnost donosi određene prihode javnim finansijama, ali da "svakako pravi dodatan problem urušavanja ukupnog morala".

(Mondo)