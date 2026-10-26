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Dodik uputio prijedlog Vladi Srpske: Traži zabranu otvaranja novih kladionica i reklamiranja (Video) 3

Dodik uputio prijedlog Vladi Srpske: Traži zabranu otvaranja novih kladionica i reklamiranja (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Milorad Dodik predložio zabranu otvaranja novih kladionica u Republici Srpskoj.

Milorad Dodik predložio zabranu otvaranja novih kladionica u Republici Srpskoj Izvor: Srna/screenshot

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se danas na svom "Instagram" nalogu povodom prijedloga da se donese odluka o zabrani otvaranja novih kladionica i postavljanja aparata u ugostiteljskim objektima u Republici Srpskoj. Ova mjera podrazumeva i potpunu zabranu reklamiranja kladioničarskih djelatnosti u javnim medijima i na društvenim mrežama.

"Vlada Republike Srpske treba da zabrani otvaranje novih kladionica i postavljanje aparata u ugostiteljskim objektima, kao i reklamiranje ove djelatnosti u javnim medijima i na društvenim mrežama", naveo je Dodik u opisu snimka.

Dodik je naveo da je cilj zaštititi javni interes, a da oni koji to žele i dalje mogu igrati igre na sreću. Dodao je da ova djelatnost donosi određene prihode javnim finansijama, ali da "svakako pravi dodatan problem urušavanja ukupnog morala".

(Mondo)

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Tagovi

Milorad Dodik kladionice reklame kafići Republika Srpska zabrana kockanje

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Komentari 3

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Bzzz

Koju funkciju vrši dotični?

X men

Ma da, pa vec su ih naotvarali previse.. Evo bas prije nekoliko dana otvoren novi Volcano objekat kod Venecije mosta. Kao Las Vegas

zabrana bavljenja politikom

Dobar prijedlog, ali ko je on da predlaže Vladi bilo šta?

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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